Una provocazione, una sfida, un attacco blasfemo. Per la più vasta comunità di cattolici al mondo, quella messicana, l’edificazione – primo al mondo – di un tempio dedicato al Diavolo rappresenta l’ultimo oltraggio […].

A Catemaco, piccola città dello Stato di Veracruz, nel sudest del Messico, si contano i giorni. Il tempio sorgerà i primi di marzo, i giorni delle streghe. Perché Catemaco è da sempre terra di curanderos. Guaritori e sciamani, stregoni a vario titolo e fattucchiere, santoni e ciarlatani qui si danno convegno, qui attirano folle di pellegrini e adepti.

“La Costruzione di questo tempio avrà conseguenze negative. Promuove la violenza e l’illegalità con questa scusa della libertà del credo religioso”, spiega a El Pais, Juan Beristain de Los Santos, sacerdote dell’arcidiocesi di Xalapa tra i firmatari della petizione contro il Tempio.

[…] Per […] Enrique Marthen Berdón, fondatore e costruttore del Tempio, Lucifero […] è un portatore di luce, non un emissario degli Inferi. E’ l’Inquisizione […] ad aver criminalizzato l’Angelo ribelle, il preferito tra i Cherubini.

Il messaggio è potente, specie tra le masse disorientate ai confini della jungla messicana, cui sembra non bastare il conforto misurato della religione tradizionale. E’ a Lucifero e alle Streghe che ci si affida per risolvere i problemi di cuore come di disagio economico e lavorativo. Il culto delle credenze “cattive”, ricorda El Pais, è un fenomeno molto diffuso in Messico […].

