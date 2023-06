RELITTO E CASTIGO – NEL CONTRATTO FIRMATO DAI CINQUE PASSEGGERI CHE HANNO PAGATO 250MILA DOLLARI PER INFILARSI NEL SOMMERGIBILE TITAN E ANDARE A VEDERE DA VICINO IL RELITTO DEL TITANIC, C’ERA UNA CLAUSOLA IN CUI SI ASSUMEVANO IL RISCHIO DI “POTER MORIRE DURANTE IL VIAGGIO” – L’ESPLORATORE HAMISH HARDING, COLLEZIONISTA DI GUINNES DEI PRIMATI, IL MILIARDARIO PACHISTANO HAHZADA DAWOOD E IL 77ENNE PH NARGEOLET, CHE PILOTAVA LO SCAFO CHE NON SI TROVA PIÙ…

Non serve esperienza subacquea per infilarsi nel Titan e scendere ai confini degli abissi, è sufficiente dotarsi di un biglietto i cui costi sono lievitati sino a 250mila dollari […] e firmare tre documenti con i quali ci si assume il rischio di «poter morire durante il viaggio». Le doti richieste sono «forza, equilibrio e flessibilità», si legge sul sito della OceanGate […] per poter vivere per una settimana nella nave da spedizione. Sabato, Hamish Harding, esploratore britannico e uomo d’affari, direttore della Action Aviation […] aveva condiviso su Instagram alcune immagini a fianco al batiscafo spiegando che finalmente le operazioni sarebbero iniziate perché «una finestra di bel tempo si era aperta».

Harding ha 58 anni ed è un collezionista di Guinness World Record: attraversate di oceani in solitaria sino alla più rapida circumnavigazione della Terra via aereo dai due poli. Nel 2016 era nella spedizione che aveva accompagnato Buzz Aldrin, l’astronauta che arrivò sulla Luna con Armstrong e Collins, al Polo Sud facendone l’uomo più anziano a raggiungere l’estremo sud del mondo.

Quattro anni dopo aveva invece accompagnato Giles, il figlio dodicenne, nello stesso posto per farlo diventare all’opposto di Aldrin il più giovane esploratore del Polo Sud. Membro del The Explorers Club, sede a New York, una sorta di gotha di ricercatori ed esploratori capaci di conquistare record e fare scoperte, Harding è pure un pilota professionista, basato a Dubai. Nel giugno del 2022 era stato a bordo del Blue Origin’s New Shepard di Jeff Bezos.

Era elettrizzato, raccontano, quando seppe che il viaggio alla scoperta del Titanic si sarebbe fatto e che lui era stato scelto fra i quattro passeggeri. Jannicke Mikkelson, esploratore e amico, di lui ha detto: «Non riesce a stare fermo, se non lavora duro, allora è perché sta facendo un’esplorazione molto tosta». […] L’ultima sua immagine è stata presa domenica, sta sul batiscafo, osserva il mare e indossa una tuta con il logo “Titanic expedition crew”.

Con Hamish c’erano due pachistani naturalizzati britannici: il miliardario Shahzada Dawood, 48 anni, e il figlio Suleman, 19 […] .

È stata la famiglia a confermare che erano a bordo e a dire che «ora tutti stiamo pregando Allah perché siano vivi e tornino a casa».

[…] Anche lui aveva affidato a Facebook riflessioni e commenti prima di partire mostrandosi eccitato e rassicurato anche dal team di sub che avrebbe accompagnato lui e il figlio […] sui fondali.

«Il team – ha scritto – è composto da esploratori leggendari, alcuni di questi hanno oltre 30 immersioni verso il Titanic dal 1980». Incluso PH. Nargeolet, il settantasettenne esploratore, direttore e cofondatore di una compagnia che detiene i diritti sui rottami del Titanic, nonché ex comandante nella Marina francese. «Non ho paura di morire, penso che accadrà in giorno», disse in un’intervista ala France Bleu Radio nel 2020 rispondendo a una domanda sui rischi dell’immersioni.

