REPORTAGE DA UNA CIULATA (LA SECONDA IN UN MESE) - SIMONA IZZO CI PORTA NEL SUO LETTO E SVELA IL SESSO CON SUO MARITO, RICKY TOGNAZZI: “QUANDO MI CHIAMA “AMOREEEEE” DALLA STANZA DA LETTO VUOLE FARLO: MA L'AMORE SESSUALE DI DUE CONIUGI TRENTENNALI, NON È UN OSSIMORO? FORSE PER LUI NO...CERTO, NON SI TRATTA PIÙ DI SESSO ACROBATICO, DICIAMO SESSO A RALLENTY...SIAMO PIÙ VELOCI, MA PIÙ SLOW. UNA COSA CHE DOVREBBE DURARE VENTI MINUTI, NE DURERÀ TRENTACINQUE. QUALCHE SEGRETO CI VUOLE, COME IL BALSAMO VAGINALE…”

ricky tognazzi e simona izzo a oggi e' un altro giorno 3

Simona Izzo per “Specchio – la Stampa”

INTERNO NOTTE STANZA DA BAGNO

Ore 23:30. Beauty routine serale: tre minuti di picchiettamento viso-collo. Ore 23:33. Gel borse sotto agli occhi, due minuti collo un minuto crema anti-rugosità braccia, «Oddio, e le gambe?» "Amoreeeee" Chiama Ricky dalla stanza da letto Voce pensiero: «Che vuole adesso? Sono 36 anni che mi tamburello la faccia a quest' ora». Mollo le creme e mi dirigo verso la camera da letto.

INTERNO NOTTE CAMERA DA LETTO

Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Voce pensiero: «Ma che succede? Ah, vuole farlo: ma l'amore sessuale di due coniugi trentennali, non è un ossimoro? Forse per lui no...» Mi sdraio e gli dico: «Tesoro, che bello... ti rendi conto? In un mese sarebbe già la seconda volta, un record...Ti ricordi? Quando eravamo ragazzi se stavamo due o tre giorni senza farlo, ci dannavamo. E invece che bello farlo due volte al mese È vero non si tratta più di sesso acrobatico, diciamo sesso a rallenty...

ricky tognazzi simona izzo

Siamo più veloci, ma più slow, ecco…Una cosa che dovrebbe durare venti minuti, ne durerà trentacinque. Ricky mi interrompe: «Ma ti vuoi stare zitta che mi deconcentro?» Voce pensiero: «La verità è che adesso, quando faccio l'amore con lui entro in modalità flashback della nostra vita sessuale: in 36 anni quanto amore avremo fatto? 20 milioni di volte, un milione di volte, un miliardo di volte? Boh...»

Si affastellano nella mia testa, i momenti più salienti. È una tecnica salvifica a una certa età, se c'abbiamo una defaillance reciproca, ecco che arriva in soccorso la fantasia del passato, perché pensare di fare l'amore a volte è più bello che farlo.

simona izzo con ricky tognazzi

Certi orgasmi raccontati…Mogol docet: «...le discese ardite e le risalite...», sono più forti e incisivi della realtà, o no? Le coppie in generale, a un certo punto, si girano uno di qua, uno di là, nel letto e buonanotte ai suonatori! A volte, invece di separarsi, separano i letti: noi non li separeremo mai, perché, le mani che si intrecciano nel king-size, saranno giovani per sempre.

Pare che la monogamia sia una sorta di patologia, in qualche modo, pari alla poligamia, insomma, sempre una mania. Ho scritto un film che si intitola Maniaci sentimentali, noi saremo, in eterno, maniaci del sentimento della coniugalità. Ma chi ci può separare? Chi te vo' a 'na certa? Solo noi ci possiamo volere, noi che ci siamo visti giovani e ci siamo amati quando tutti gli altri pensavano ad altro, noi, che non abbiamo pensato ad altro che a noi stessi.

ricky tognazzi simona izzo

Ricordo di aver letto: Una passione coniugale del grande Bacchelli, ma lì, mi pare che ci fosse un omicidio alla fine o sbaglio? Lui ammazzava lei perché era geloso? Si, credo proprio di si…Diciamo che la nostra è una grande passione coniugale senza omicidio, ahah, per lo meno fino ad adesso anche se, ora che ci penso, il nostro amore ha scatenato un po' di rabbietta in molti…

Passione coniugale nonostante marito e moglie combattano con la routine: le lavatrici, gli idraulici, le bollette, le zanzare che infestano, ma se sei capace di chiudere la porta del tuo talamo nuziale, i problemi spariscono e si torna ad essere amanti, parlo per noi naturalmente, come non ce ne sono stati mai, nemmeno nella Divina Commedia.

Allora dico al mio sposo: «La nostra è una storia divina perché è eterna, o perlomeno faremo in modo che lo sia...» «Che prosegua oltre la morte, no, eh, che palle!» Esclama Ricky. «Vabbè, perlomeno finché siamo in vita tutti e due» Chioso io.

ricky tognazzi e simona izzo

Voce pensiero: «In quanti, mi chiedono quale sia il segreto della nostra storia evergreen Il segreto non c'è, c'è solo la fortuna bilaterale di aver incontrato una persona che dopo 36 anni ti fa vibrare ancora, ti fa emozionare con la vivacità della sua testa, delle sue reazioni, e perché no, delle sue mani. Ma soprattutto, bisogna tenere a mente che l'amore è un atto di buona volontà, una professione, con le sue regole.

simona izzo ricky tognazzi

Perché se è vero che ritengo il matrimonio un'istituzione per che prevede la condivisione dei mali e non quella dei beni, bisogna fare in modo che le ferite, perché quelle non mancano mai, abbiano il conforto di un balsamo coniugale Ah, ora servirebbe anche il balsamo vaginale giusto? Vabbè, ok, vado in bagno, lo metto e non glielo dico. Sì, qualche segreto ci vuole. Poi ci ripenso, è tardi, domani abbiamo la sveglia presto»

Dico a Ricky, con la voce più suadente: «Buonanotte amore mio» «Come buonanotte, scusa? Non dovevamo fare l'amore?» «Ah, è vero», rispondo io. Voce pensiero: «Ne abbiamo parlato talmente tanto che alla fine è come averlo fatto, no? No, non la pensa così». Mi porta verso di sé con le sue braccione forti, e festeggiamo la seconda del mese.

simona izzo tognazzi