Estratto dell’articolo di Rosalba Castelletti per www.repubblica.it

Innominato da vivo e da morto. E soprattutto pericoloso. Il fatto che le forze dell’ordine non siano intervenute per disperdere le migliaia di russi che da giorni omaggiano la tomba di Aleksej Navalny e che venerdì, giorno del funerale, siano state fermate soltanto 128 persone in tutta la Russia non deve alimentare illusioni.

Come ha detto Dmitrij Anisimov, il portavoce di Ovd-Info, l’Ong che monitora gli arresti politici, le forze di sicurezza hanno deciso di non effettuare arresti di massa il giorno del funerale “probabilmente per non creare un quadro troppo disumano che sembrerebbe inadeguato ai sostenitori delle autorità”. Ma la repressione arriverà. A orologeria e diluita nel tempo. Anzi, è già iniziata.

Il primo arresto è avvenuto domenica. Agenti di polizia hanno bussato a casa di una moscovita che aveva pronunciato la frase “Gloria agli eroi” al funerale dell’oppositore morto in carcere ed era stata ripresa in un filmato. La donna è stata portata al dipartimento di polizia, dove ha dovuto passare la notte, ed è stata rilasciata dopo aver ricevuto una multa di 1.500 rubli per “esibizione di simboli vietati”. […]

Oggi altri quattro moscoviti sono stati prelevati dalle loro abitazioni per aver deposto fiori in memoria di Navalny all’indomani della sua morte il 16 febbraio in una colonia penale artica. Non si sa ancora per quale motivo sono perseguiti. Nei giorni scorsi episodi simili erano arrivati a San Pietroburgo e Kazan.

Non è che l’inizio, teme Anisimov che già nei giorni scorsi aveva avvertito del rischio di essere filmati e identificati e perseguiti in un secondo momento grazie ai sofisticati strumenti di riconoscimento facciale in dotazione alla capitale e alle telecamere aggiuntive installate vicino alla chiesa e al cimitero.

Così come era successo nella primavera del 2021 quando migliaia di persone avevano protestato contro la condanna al carcere di Navalny ed erano state identificate dalle forze di sicurezza attraverso le telecamere di sorveglianza e arrestati dopo i cortei. […]

