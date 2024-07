9 lug 2024 17:40

LA REPRESSIONE NON RUSSA – UN TRIBUNALE DI MOSCA HA ORDINATO L'ARRESTO IN CONTUMACIA DI YULIA NAVALNAYA, LA VEDOVA DI NAVALNY, CON L'ACCUSA DI COINVOLGIMENTO IN UN GRUPPO ESTREMISTA – PER I GIUDICI, DEVE SCONTARE 2 MESI DI CARCERE – NAVALNAYA È STATA INSERITA NELLA LISTA INTERNAZIONALE DEI RICERCATI PERCHÉ "SI È NASCOSTA DALLE AUTORITÀ INVESTIGATIVE"…