3 apr 2023 19:49

UNA REPUBBLICA SFONDATA SUL LAVORO - A LUCCA UN OPERAIO È STATO LICENZIATO PERCHÉ HA PRESENTATO IN RITARDO UN CERTIFICATO MEDICO, L’UOMO STAVA ASSISTENDO SUA FIGLIA DI 13 ANNI VITTIMA DI UNO STUPRO – L'OPERAIO SI ERA OPERATO E NON POTEVA ANDARE A LAVORO. LA SUA AZIENDA HA RICHIESTO IL CERTIFICATO MEDICO ENTRO IL 30 SETTEMBRE DEL 2020 MA IN QUEI GIORNI L’UOMO STAVA PENSANDO A SUA FIGLIA, ABUSATA E POI RICOVERATA IN OSPEDALE – L’OPERAIO HA INVIATO I DOCUMENTI IL 7 OTTOBRE CON TANTO DI SCUSE MA NON È BASTATO. IL TRIBUNALE HA RIGETTATO IL SUO RICORSO…