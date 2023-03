27 mar 2023 19:33

LA RESA DI BIBI - IL GOVERNO ISRAELIANO METTERÀ DA PARTE, ALMENO PER IL MOMENTO, LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, CONTRO LA QUALE MIGLIAIA DI CITTADINI SCENDONO IN PIAZZA ORMAI DA MESI - LA FAZIONE DI ULTRA-DESTRA DI POTERE EBRAICO HA ANNUNCIATO IL RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO TRA IL SUO LEADER, IL MINISTRO PER LA SICUREZZA ITAMAR BEN-GVIR, E IL PREMIER BENJAMIN NETANYAHU. MA SOLO QUESTA MATTINA L’IPOTESI AVEVA FATTO INCAZZARE BEN-GVIR CHE, ORA, IN CAMBIO HA VOLUTO…