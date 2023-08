LA RESA DEL CONTO DI GIORGIA MELONI – ALCUNI TURISTI ITALIANI IN VACANZA IN ALBANIA SONO SCAPPATI DA UN RISTORANTE DI BERAT SENZA PAGARE LA CENA (20 EURO A TESTA). QUANDO LA MELONI, CHIACCHIERANDO CON IL PREMIER EDI RAMA, LO HA SAPUTO SI È INCAZZATA: “QUANDO L’HO RACCONTATO A GIORGIA, TUTTI RIDEVANO. LEI HA FATTO IL MUSO E HA ORDINATO ALL’AMBASCIATORE: 'VADA A PAGARE IL CONTO DI QUESTI IMBECILLI, PER FAVORE! L’ITALIA NON PUÒ PERDERE IL RISPETTO COSÌ'"

1-EDI RAMA: “GIORGIA È UN’AMICA: CONCRETA, ALTRO CHE FASCISTA”

Estratto dell’articolo di Letizia Tortello per “La Stampa”

[…] «Sui media albanesi e su TikTok non si parlava d’altro che di un gruppo di italiani scappati da un ristorante a Berat senza pagare. Il proprietario ha minimizzato. Quando l’ho raccontato a Giorgia, tutti ridevano. Lei ha fatto il muso e ha ordinato all’ambasciatore: “Vada a pagare il conto di questi imbecilli, per favore, e faccia un comunicato! L’Italia non può perdere il rispetto così”». […]

2-TURISTI ITALIANI "FURBETTI" IN ALBANIA: SCAPPANO DAL RISTORANTE SENZA PAGARE. «IL CONTO ERA DI 20 EURO A TESTA»

Estratto da www.leggo.it

L'Albania è una meta turistica sempre più gettonata per gli italiani e in questa estate 2023 c'è stato un vero e proprio boom di visite. La fuga dalle coste nazionali, che ormai propongono tariffe proibitive, ha provocato il record storico di partenze estive per Tirana.

Un’invasione che i residenti del posto non hanno potuto fare a meno di notare. Non sempre con piacere, però, dal momento che alcuni turisti sembrano mettere in valigia anche le cattive maniere.

Proprio come quanto accaduto a quattro turisti italiani che sono scappati dal ristorante senza pagare. Stavano trascorrendo una piacevole serata a Berat, una città dell’Albania famosa per il suo centro storico ricco di monumenti, quando hanno deciso di mettere in atto la fuga dal ristorante. […]

