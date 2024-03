11 mar 2024 18:31

LA RESA DEL CONTO – A FIRENZE TRE PISCHELLI SONO SCAPPATI GETTANDOSI DAL TERRAZZO AL PRIMO PIANO PER NON PAGARE LA CENA IN UN RISTORANTE CINESE. DOPO ESSERSI INGOZZATI, I GIOVANI SONO SCAPPATI ATTERRANDO SUL TETTO DI UN DEPOSITO, DISTRUGGENDOLO - I TRE SONO RICERCATI PER INSOLVENZA FRAUDOLENTA…