Estratto da www.ilmessaggero.it

maltempo a milano 3

Burrasca atlantica in arrivo. Ancora altri 7 giorni di anticiclone africano con caldo e afa, poi l'arrivo di una perturbazione porterà un calo termico. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. «Almeno fino all'inizio di settembre - afferma - il termometro salirà in molte zone del Paese oltre i 35-37°C con picchi di 39°C specie in Sardegna e Puglia».

Nelle prossime ore non mancheranno però dei temporali, anche forti, sull'Appennino centro meridionale e sul basso Tirreno. Al mattino i primi fenomeni sono attesi tra Sicilia e Calabria, nel pomeriggio su tutta la dorsale appenninica e zone limitrofe, con i rovesci più potenti in Sicilia e sull'Appennino Campano. Le temperature, nonostante gli acquazzoni, saliranno fino a 36°C a Caserta, Taranto e Terni, mentre si 'fermeranno' a 35°C a Benevento, Firenze, Lecce e Roma.

grandine lombardia

Da giovedì fino a domenica 1 settembre il caldo aumenterà e i temporali diminuiranno: gli ultimi acquazzoni sono attesi intorno allo Stretto di Messina fino a venerdì, poi splenderà ovunque il sole. Caserta, Firenze e Terni con 37°C, Ferrara e Forlì con 36°C, Milano e Roma con 34°C: questo è il nuovo clima previsto per il primo giorno di settembre in Italia.

Il quadro meteorologico potrebbe variare sensibilmente durante la prossima settimana. «Sembra che una profonda perturbazione atlantica - conclude Tedici - possa entrare da mercoledì 4 settembre portando un crollo termico e tanta pioggia». [...]

maltempo a torino 1

Non sono da escludere eventi meteo estremi: a causa dello scontro tra masse d'aria diverse (caldo ed umido preesistente portato dall'anticiclone africano Caronte), sussistono le potenzialità per temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi come purtroppo la cronaca anche recente ci insegna. [...]

maltempo a cogne 2 GRANDINE IN EMILIA ROMAGNA maltempo a milano 8