RESISTETE AL CALDO, STANNO PER ARRIVARE I PRIMI TEMPORALI - NEL WEEKEND PREVISTA PIOGGIA SULLE ALPI - I CONTRASTI TERMICI CON LA MASSA D'ARIA AFRICANA CREERANNO LE CONDIZIONI PER FENOMENI ANCHE VIOLENTI, ACCOMPAGNATI DA GRANDINE E COLPI DI VENTO...

Da www.ansa.it

Ore contate per l'afa che imperversa sull'Italia: sono in arrivo i primi temporali anche forti sulle Alpi. Si tratta, è spiegato sul portale 3Bmeteo.com, "dell'inizio della fase di maltempo annunciata da più giorni che troverà la sua massima espressione nell'arco del weekend e che colpirà prevalentemente le regioni centro settentrionali".

I contrasti termici molto elevati con la massa d'aria africana preesistente creeranno le condizioni, precisano i meteorologi, per avere fenomeni anche violenti accompagnati da grandine e colpi di vento. La pressione è in repentino calo sull'Europa occidentale per l'arrivo di un intenso fronte perturbato associato a una depressione poco a ovest delle Isole Britanniche che sta già portando forti temporali tra la Spagna e la Francia. Nel dettaglio, domani al Nordovest è previsto qualche piovasco o temporale già dal mattino.

Tra pomeriggio e sera ci sarà un ulteriore e intenso peggioramento con temporali e nubifragi in estensione da Piemonte e Lombardia verso Emilia e Triveneto per la sera-notte. Al centro, tra il pomeriggio e la sera ci sarà un peggioramento sulla Toscana con primi temporali in intensificazione ed estensione tra la sera e la notte a Lazio, Umbria e Marche. Al Sud bel tempo prevalente. Domenica al Nord ci sarà maltempo con fenomeni diffusi, temporaleschi e localmente di forte intensità.

Al Centro è previsto diffuso maltempo al mattino con piogge e temporali, anche forti e localmente accompagnati da grandine e colpi di vento tra Toscana e Lazio. Al sud il tempo peggiorerà su Campania, Molise e nord Puglia con piogge e locali temporali. Ampie schiarite altrove con tendenza a qualche piovasco serale sul basso Tirreno. Temperature in ulteriore e netto calo al Centro Nord, stabili al Sud con tendenza a diminuire la sera.