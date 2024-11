19 nov 2024 12:59

RESPINTO IL RICORSO DI VITTORIO SGARBI: IL TAR CONFERMA LA DELIBERA CON LA QUALE L’AGCM DICHIARO' L’INCOMPATIBILITÀ DI SGARBI COME SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA - FU MOTIVATA COL FATTO CHE L'EX PARLAMENTARE AVEVA SVOLTO “ATTIVITÀ PROFESSIONALI IN VESTE DI CRITICO D'ARTE, IN MATERIE CONNESSE CON LA CARICA DI GOVERNO IN FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI”