RESTATE A CASA, RESTATE IN CELLA! - TIM DONA 1600 CELLULARI E SIM AGLI ISTITUTI PENITENZIARI ITALIANI - E’ UN GESTO DI SOLIDARIETÀ PER PERMETTERE AI DETENUTI DI AVERE UN CONTATTO CON I PROPRI FAMILIARI (MAGARI CON VIDEOCHIAMATE), CHE NON INCONTRANO ORMAI DA TEMPO DOPO LO STOP ALLE VISITE IN CARCERE…

Da https://www.lettera43.it/

LOGO TIM

Nel cuore dell’emergenza coronavirus in Italia non mancano i gesti di solidarietà e le donazioni per sostenere chi sta lavorando in prima linea in questa battaglia contro il Covid-19, ma non solo. C’è anche chi ha voluto dare sostegno a chi in questa situazione si trova lontano da tutto e da tutti, i detenuti.

TIM in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ministero di Grazia e Giustizia ha donato 1.600 cellulari e altrettante SIM agli istituti penitenziari italiani. Un gesto per sostenere e avvicinare i carcerati ai propri familiari in questo periodo di emergenza dovuto al Coronavirus.

UN DETENUTO NELLE CARCERI ITALIANE

Grazie all’iniziativa messa in campo da TIM i detenuti potranno parlare con i propri cari, che non incontrano ormai da tempo dopo lo stop alle visite in carcere, e fare con loro videochiamate. Un modo per sentirsi meno soli in seguito alle restrizioni introdotte per ragioni sanitarie legate all’emergenza Covid-19.

L’IMPEGNO DI TIM VERSO I DETENUTI

Tutto il materiale donato da TIM è stato consegnano al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ai Provveditorati regionali. La promessa è che in breve tempo, cellulari e SIM arriveranno negli Istituti Penitenziari del territorio di competenza.

CARCERI ITALIANE

La collaborazione tra TIM e il Ministero di Grazia e Giustizia per dare sostegno ai detenuti è solo un piccolo tassello di un progetto più ampio e ricco messo in campo dalla compagnia telefonica. Si chiama Operazione Risorgimento Digitale che comprende anche un protocollo d’intesa, siglato con il Ministero, che ha il duplice obiettivo di creare competenze utili al reinserimento nella società dei detenuti e un piano di formazione rivolto non solo ai detenuti ma anche a tutti i dipendenti del Ministero.

CARCERI ITALIANE

È così che la compagnia telefonica prosegue il suo impegno non solo per dare un sostegno e un aiuto ai detenuti ma anche per consentire la regolare connettività di tutto il Paese. Tra gli obiettivi di TIM anche quello di sostenere le nuove priorità di digitalizzazione emerse nelle ultime settimane in Italia. Lo svolgimento della vita quotidiana di milioni di italiani è cambiato, le imprese stanno approntando la sfida dello smart working e le scuole e le università quella della didattica online. Proprio per questo TIM si sta impegnando anche per rafforzare i servizi di pubblica utilità.