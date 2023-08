RESTIAMO ALLE CORNA – GIULIANO FERRARA SUL CASO SEGRE-SEYMANDI: “IN UNA LETTERA AVVOCATESCA, FEMMINISTA E COMPRENSIBILMENTE SEGNATA DA VITTIMISMO, PRELUDIO A UNA CONTESA LEGALE CHE FARÀ EPOCA, LA SIGNORA CHE DOVEVA ANDARE IN SPOSA AL DOTTOR MASSIMO SEGRE MOSTRA CHE IN TUTTA LA STORIA ORIGINATA DALLA FESTA O CONFERENZA STAMPA IN MUSICA CI SIAMO PERSI QUALCOSA DI RILEVANTE, CIOE’ IL TRADIMENTO - LA LETTERA SEMILEGALE DELLA SIGNORA SEYMANDI NON AFFERMA E NON NEGA…”

Estratto dell’articolo di Giuliano Ferrara per “il Foglio”

giuliano ferrara

Tradire, tricher, betrügen, to cheat ovvero imbrogliare, ingannare, raggirare, truffare, barare. Alla canzone dell’estate di Cristina Seymandi manca qualcosa che è presente nel linguaggio, nel significato, nelle parole prima che nella vita privata e nei suoi sempre presunti peccatucci. In una lettera avvocatesca, femminista e comprensibilmente segnata da vittimismo, preludio a una contesa legale che farà epoca, la signora che doveva andare in sposa al dottor Massimo Segre […] mostra […] che in tutta la storia originata dalla festa o conferenza stampa in musica ci siamo persi qualcosa di rilevante.

La privacy è sacra e non saremo noi, quelli del “siamo tutti puttane” e della controcrociata sul comune sentimento del pudore, a violarla […] La lettera semilegale della signora Seymandi non afferma e non nega, non fugge dalla realtà ma non accetta giustamente incursioni nel suo privato, non si spiega come di certe cose non si possa discutere bonariamente e anche intensamente in privato, lamenta perfino la scomparsa anticipata di un anello di fidanzamento, lo zaffiro della madre di lui, circostanza a suo dire parecchio sospetta alla luce di quanto accaduto dopo. […]

[…] Non è questione di dottrina morale e di assetto societario in conflitto di interessi, per dirla con il cantante di questa estate, è questione di tradimento. Eppure la materia prima di questa vicenda […] non sono i panni in pubblico, non è la dialettica del presunto virile a petto della fragilità del presunto femminile, non è la musica d’accompagno di Bob Sinclair o lo stupore intristito degli ospiti, […] è appunto solo e soltanto quel tradimento, quella truffa, quel giocare da bari che è il concetto da tutti noi perduto nella legalistica presunzione del presunto. Flaubert disse abbastanza misteriosamente: “Madame Bovary c’est moi”. […]

