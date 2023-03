NELLA RETE DELL'ORCO - UN 32ENNE ROMANO E' ACCUSATO DI AVER ADESCATO UNA 15ENNE SUI SOCIAL: SPACCIANDOSI PER UNA DONNA, LE AVREBBE CHIESTO DI INVIARE DELLE FOTO PER CONCORSO DI BELLEZZA - LE RICHIESTE SAREBBERO DIVENTATE SEMPRE PIÙ SPINTE FINO A CONVINCERLA A “ASSUMERE POSE E A TENERE CONDOTTE CLASSIFICABILI COME VIOLENZA SESSUALE” - QUANDO LA GIOVANE SI È RIBELLATA, L'UOMO HA MINACCIATO DI PUBBLICARE DEI IMMAGINI CHE LA RITRAEVANO NUDA...

Estratto dell'articolo di Andrea Ossino per “la Repubblica - Edizione Roma”

pedopornografia 1

Ha sfruttato le fragilità di una quindicenne. Si è approfittato di una ragazza con un vissuto difficile, di una minorenne che trascorre le sue giornate in una casa famiglia insieme ai fratelli. Non sarebbe stato difficile per Francesco S. carpire la fiducia della ragazzina, convincendola a posare nuda per lui per poi minacciare di divulgare in rete foto e filmati che ritraevano anche la sorellina più piccola.

pedopornografia 2

[...] entrando in contatto con lei su Instagram Si sarebbe presentato come una donna, [...]. Poi le avrebbe proposto di partecipare “a un sondaggio a premi del fisico”, si legge negli atti. L’imputato prospettava una sorta di concorso di bellezza via web in cui erano previste “ricompense in denaro o altre utilità”, continua l’accusa.

adescamento online 4

Giorgia (in nome è di fantasia), [...]sarebbe stata al gioco. [...]Le richieste però sono diventate sempre più maliziose: [...] Passo dopo passo l’indagato ha convinto la ragazza a spogliarsi e a praticare sesso spinto simulando anche atti di autolesionismo.

«Produceva materiale pedopornografico», dice il burocratico linguaggio del capo d’imputazione che racconta di come l’uomo avrebbe convinto la ragazzina di 15 anni ad “assumere pose” e a “tenere condotte” classificabili alla voce “violenza sessuale”. [...] In alcuni filmati è stata ripresa anche la sorellina più piccola.

adescamento online 5

Quando la ragazza si è ribellata, lui è andato su tutte le furie, minacciando «di divulgare in rete le immagini realizzate che la ritraevano nuda, abusando delle condizioni di inferiorità psichica» [...] Una vita in salita, quella della quindicenne, che non le ha impedito di trovare la forza per rialzarsi e denunciare l’uomo che si stava approfittando di lei.

PEDOPORNOGRAFIA adescamento online adescamento online 3 foto pedopornografiche 1 foto pedopornografiche 3 foto pedopornografiche 2