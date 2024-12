Reuters — Due fonti siriane affermano che esiste un'altissima probabilità che Assad sia morto in un incidente aereo.

'ASSAD SAREBBE IN BASE RUSSA IN SIRIA, VERSO MOSCA'

Presidente ha lasciato Damasco a bordo di un Ilyushin-76

ROMA

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Il presidente siriano, Bashar Al Assad, si troverebbe in una base russa in territorio siriano. Secondo qualificate fonti di sicurezza che seguono l'evolversi della situazione, Assad avrebbe lasciato Damasco a bordo di un Ilyushin-76 per raggiungere la base, dalla quale poi probabilmente rifugiarsi a Mosca.

SU VIDEO RIBELLI 'L'ARRESTO DEL PREMIER SIRIANO AL-JALALI'

'Mentre si reca all'hotel per incontrare i ribelli'

(ANSA) - TEL AVIV, 08 DIC - Un video postato dai ribelli siriani mostra quello che viene detto l'arresto del primo ministro siriano Assad al-Jalali proprio mentre si stava recando a un incontro con la loro leadership in un hotel di Damasco. Il leader dei ribelli, Abu Mohammed al-Jolani, aveva dichiarato che il premier al-Jalali sarebbe rimasto in carica per garantire la transizione dei poteri in Siria. Lo stesso premier ha espresso il desiderio di libere elezioni da tenersi nel Paese.

I RIBELLI CONTROLLANO TV, AEROPORTO E PALAZZO DI ASSAD

Gente in strada, slogan contro il presidente

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - I ribelli che sono entrati a Damasco hanno preso il controllo dei centri del potere della capitale siriana. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate di sicurezza che stanno seguendo l'evolversi della situazione, al momento sono in mano ai ribelli il palazzo Presidenziale nel quartiere di Malki, la sede della Tv di Stato, l'aeroporto internazionale e il carcere di Sednaya. I ribelli controllano anche le principali strade a Damasco e in diverse zone della città i cittadini sono scesi in strada per applaudire i ribelli e per intonate slogan contro Bashar Al Assad.

TV STATO SIRIA, 'CADUTO REGIME CRIMINALE, VITTORIA RIVOLUZIONE'

Messaggio scritto sullo schermo

SIRIA - GENTE IN STRADA FESTEGGIA LA CADUTA DI ASSAD

(ANSA) - DAMASCO, 08 DIC - La Tv di Stato siriana ha mandato in onda un messaggio in cui si proclama la "vittoria" dell'insurrezione e la caduta del "regime criminale" di Bashar Al Assad dopo la caduta di Damasco. "Vittoria della grande rivoluzione siriana e caduta del criminale regime di Assad", si legge in un messaggio scritto mandato in onda su uno sfondo rosso. In un video mandato in onda si vede una persona che legge un proclama dalla "Sala operativa della conquista di Damasco".

MEDIA, ASSALTATA AMBASCIATA IRANIANA A DAMASCO

(ANSA) - TEHERAN, 08 DIC - L'ambasciata iraniana a Damasco è stata attaccata da un gruppo di uomini armati, ha riferito l'IRNA, dopo che le immagini dell'attacco sono state diffuse dalla TV. La Tv di Stato iraniana ha trasmesso un video della rete Al-Arabiya che mostra diversi uomini armati che attaccano l'ambasciata iraniana, saccheggiandola e danneggiando parti dell'edificio.

'PERSONALE AMBASCIATA IRAQ IN SIRIA EVACUATO IN LIBANO'

(ANSA-AFP) - ROMA, 08 DIC - Il personale dell'ambasciata dell'Iraq a Damasco è stato evacuato verso il Libano, secondo quanto rivela una fonte diplomatica.

