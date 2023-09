RFI SILURA LA DITTA PER CUI LAVORAVANO I CINQUE OPERAI MORTI A ALLA STAZIONE DI BRANDIZZO, LA SI.GI.FER – LA SOCIETÀ ERA ABILITATA DA ANNI A GESTIRE I SUBAPPALTI DI MANUTENZIONE SULLA RETE FERROVIARIA - L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI RFI, GIANPIERO STRISCIUGLIO: "IL TRAGICO INCIDENTE IMPONE MISURE DI QUESTO TIPO. QUANTO ACCADUTO È UNA VIOLAZIONE DEL SISTEMA DI REGOLE CON CUI SI DEVONO EFFETTUARE I LAVORI"

Parla il padre di Kevin Laganà. Ospite in studio Gianpiero Strisciuglio, AD di Rete Ferroviaria Italiana. Guarda #CinqueMinuti?https://t.co/YdvonVLKno pic.twitter.com/BdXrYnnkYJ — Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) September 15, 2023

Estratto dell’articolo di Claudia Luise, Giuseppe Legato per “La Stampa”

GIANPIERO STRISCIUGLIO

La ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori di sostituzione di sette metri di rotaia a Brandizzo estromessa dagli appalti futuri, il tecnico addetto alla scorta del cantiere della morte che diede agli operai il via libera a scendere sui binari senza interruzione di linea sospeso in via cautelativa dal servizio.

È la linea dura di Rfi (Rete ferroviaria italiana) dopo la tragedia di Brandizzo costata la vita a cinque lavoratori della Si. gi. fer di Borgo Vercelli, da anni inserita tra le società abilitate da Rfi a gestire numerosissimi subappalti di manutenzione sulla rete ferroviaria.

La notizia, circolata già nei giorni scorsi in via informale tra i lavoratori è stata ufficializzata ieri alla ditta edile e poi resa pubblica in serata dall'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio: «Si. gi. fer non lavora più nei nostri cantieri, sulla nostra infrastruttura, sono stati presi provvedimenti, il tragico incidente impone misure di questo tipo».

video degli operai poco prima dell incidente a brandizzo 1

Quanto accaduto alle porte di Torino «è una violazione del sistema di regole con cui si devono effettuare i lavori sull'infrastruttura ferroviaria italiana». E rilancia: «Alla nostra azienda non è nota alcuna prassi né è consentita alcuna prassi differente da quella prevista dalla nostra rigida normativa, abbiamo delle norme e delle procedure che regolano queste attività, il cantiere non era autorizzato all'inizio dei lavori e i cantieri che riguardano l'infrastruttura ferroviaria devono essere preventivamente autorizzati, l'autorizzazione consiste nell'accertare che non ci deve essere la circolazione dei treni». […]

La tragedia di Brandizzo, in Procura il fratello di Kevin Laganà, l'operaio che ha ripreso con il cellulare gli istanti prima dell'incidente: "Il video parla, si è fatto giustizia" pic.twitter.com/1agwmzNCCd — Tg3 (@Tg3web) September 6, 2023

video degli operai poco prima dell incidente a brandizzo 4

Il dirigente ha spiegato di aver visto «moltissime volte» il video girato da Kevin Laganà, la più giovane delle vittime (aveva 22 anni) pochi minuti prima dell'impatto con il treno che trasportava undici convogli vuoti. In quei frame si vede chiaramente come gli operai fossero scesi sui binari mezz'ora prima dell'orario in cui erano programmati i lavori. […]

L'intervento di Strisciuglio traccia una linea chiara di Rfi sui fatti, dichiarazioni che non possono non essere lette anche come un posizionamento extragiudiziale in attesa di nuovi eventi. La società, al momento, non ha ricevuto contestazioni penali dalla procura di Ivrea che indaga sul disastro, ma non è per nulla escluso che – risalendo la gerarchia di ruoli superiori a quello di Massa – possano esserci persone che conoscessero quella maledetta prassi di cominciare i lavori prima di aver ottenuto l'interruzione della linea per guadagnare tempo e rimanere nei range stabilito dai contratti di appalto e subappalto. […]

FRANCO SIRIANNI TITOLARE DELLA SIGIFER video degli operai poco prima dell incidente a brandizzo 3 treno uccide 5 operai a brandizzo 1 treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 9 treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 8 treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 4 treno uccide 5 operai a brandizzo

treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 5 treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 6