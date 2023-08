Estratto dell’articolo di Laura Tedesco per https://corrieredelveneto.corriere.it

LELE MORA AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI

«Fuori centomila euro o ti roviniamo in tv»: Lele Mora nel mirino di un ricatto a luci rosse. L’ex manager dei vip si è recato personalmente a sporgere denuncia alla caserma dei carabinieri di Villafranca Veronese poco più di tre settimane fa, giovedì 6 luglio: «Sono vittima di stalking e richieste estorsive da più di un mese, hanno iniziato a perseguitarmi da giugno» avrebbe raccontato il talent scout più discusso d’Italia, per decenni al centro del gossip, all’anagrafe Dario Giulio Alessandro Gabriele Mora originario di Bagnolo di Po, provincia di Rovigo, dov’è nato il 31 marzo 1955.

LE FOTO DI NUDO

Prima le foto di nudo e le offerte hard su Whatsapp, poi le minacce in chat, infine le «piazzate» davanti alla sua casa di Villafranca: «Paga o ti sputt... pubblicamente, vedrai che finisci a Le Iene e su Striscia la Notizia».

E pensare che nel suo «buen retiro» veronese, dove a occuparsi di lui c’è la figlia Diana, Lele Mora cercava quella serenità perduta col caso Ruby Rubacuori e la bancarotta per il crac della sua LM Management per le quali è stato condannato, in totale, a sei anni e un mese: «Sono rimasto in carcere un anno e mezzo, sono stato addirittura in isolamento», ha dichiarato in proposito l’ex manager lungamente rimasto sotto i riflettori dopo essere partito come cuoco e parrucchiere delle star.

«Il resto della condanna, invece, l’ho scontata in affidamento ai servizi sociali nella comunità Exodus di don Mazzi. Ora non ho più carichi pendenti con la giustizia, ma non sono tornato a lavorare, mi devo curare, l’ultima botta è stata dura, ed è arrivata dopo che ero già stato operato, con successo, per un tumore tra il polmone e il rene, e dopo avere scoperto di essere diabetico».

L’ultimo guaio è stato un problema neurologico: «Il sangue aveva creato un piccolo foro nel cervello e sarebbe bastato ancora poco, e sto parlando di un millimetro, e sarei rimasto paralizzato in tutta la parte sinistra...La mia unica speranza - ha confidato Mora - è che la malattia cammini piano».

Una situazione non facile per l’ormai 68enne agente dei vip, che ha deciso di «rifugiarsi» nel Veronese alla ricerca di pace e tranquillità: invece da un paio di mesi si ritrova «preso di mira da una escalation di ricatti e minacce». […] Tutto è iniziato ai primi di giugno, quando Mora ha ricevuto direttamente su Whatsapp «alcune foto erotiche, immagini di nudo, corpi sia maschili che femminili». Il mittente? Sembra si tratti di un «uomo, nazionalità italiana, residente a Milano»: l’ex manager, che fino ad allora pare non lo conoscesse, avrebbe indicato ai militari le sue generalità complete. […]

Inviti hard a cui lui non avrebbe risposto né, tantomeno, acconsentito. Il passo successivo sarebbero state le minacce: «Centomila euro o sei rovinato». A quel punto Mora avrebbe immediatamente bloccato il numero, ma le telefonate e i messaggi intimidatori sarebbero letteralmente «esplosi», aumentando sempre di più e giungendogli da altre utenze.

Per giorni Mora, non sapendo come reagire, si sarebbe tenuto tutto per sé, ma la situazione per lui sarebbe precipitata quando ha ricevuto «un paio di piazzate sotto casa» da parte dei presunti ricattatori. A quel punto «ho dato loro dei soldi perché avevo paura, non volevo essere denigrato in tv», ha rivelato Mora […] Ma quella sorta di acconto non è bastato agli estorsori, che pretendevano «cifra tonda, centomila euro» […] A quel punto Mora […] si è recato di persona in caserma […]

Una denuncia […] a cui si aggiunge quella appena sporta dal figlio Mirko a Milano: «Martellate alla porta di casa, poi la telefonata anonima al numero fisso dello studio: “Siamo del clan Pellizzari - mi hanno detto - siamo i calabresi, stiamo arrivando”». […] solo un’inquietante coincidenza?

