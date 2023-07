A RICCIONE DUE RAGAZZI, DI 20 E 19 ANNI, HANNO FINTO UN MALORE PER SCROCCARE UN PASSAGGIO IN AMBULANZA - I DUE PISCHELLI HANNO FILMATO E PUBBLICATO SU TIKTOK LE LORO SCORRIBANDE E, DOPO LA DENUNCIA DEI MEDICI, I CARABINIERI CI HANNO MESSO POCO A BECCARLI - I DUE SONO STATI DENUNCIATI PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO E PROCURATO ALLARME...

Due giovani milanesi di origine magrebina saranno indagati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Fingono di stare male per farsi portare in ambulanza a Riccione se la ridono in un video su TikTok:denunciati. Lo sdegno degli operatori del 118.Lunedi 10/07/23. pic.twitter.com/MTfzzlWLyi — Gerry Ant (@GabrielMaldini9) July 11, 2023

(ANSA) - Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Riccione i due giovani milanesi, un 20enne e un 19enne, autori del video pubblicato sui social, del finto malore sull'ambulanza. I due, in Riviera per la Notte Rosa, rimasti a piedi a Coriano, avevano pensato di farsi trasportare gratis a Riccione in ambulanza fingendo appunto un colpo di calore. Una stupidaggine molto grave che è costata loro una doverosa denuncia da parte dell'Ausl Romagna.

Non solo, i due avevano ripreso e postato sui social tutta la storia. In particolare, il video su profilo Instagram di uno di loro, mostra i due che, fermi a bordo di una strada a Coriano contattano il numero d'emergenza 118, parlano con un operatore e aspettano ridacchiando un'ambulanza. Dopo aver proceduto all'analisi anche dell'account TikTok, i Carabinieri hanno approfondito le analisi indirizzandole ai profili di altri social network collegati al primo, per poi procedere ad acquisire sommarie informazioni da parte del personale sanitario che aveva prestato soccorso ai ragazzi.

Al termine di una serie di accertamenti investigativi, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno quindi identificato e denunciato in stato di libertà i due ragazzi per reati di "interruzione di un pubblico servizio" e di "procurato allarme".

