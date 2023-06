RICCONI, NON POTETE FARE COME CAZZO VI PARE - L’AMMIRAGLIO PIETRO VELLA, COMANDANTE DEL PORTO DI NAPOLI, HA “RIMBALZATO” DAL MOLO DI MERGELLINA IL MEGA YACHT DA 125 METRI DEL MILIARDARIO BERNARD ARNAULT PERCHÉ TROPPO GRANDE. LO STESSO VALE PER LA BARCA DEL FONDATORE DI TRIPADVISOR, BERRY DILLER – GLI YACHT SOPRA I 75 METRI OSCUREREBBERO IL FARO METTENDO A RISCHIO LE BARCHE CHE NAVIGANO DI NOTTE - VELLA: “STO RICEVENDO PRESSIONI CONTINUE PER QUESTA VICENDA. MA NON ARRETRO”

«Il Golfo di Napoli è la baia marittima più trafficata al mondo, dopo il porto di Hong Kong, nella quale insistono anche quattro aree marine protette. Insomma noi difendiamo l'uomo dal mare e il mare dall'uomo». L'ammiraglio Pietro Vella è il direttore marittimo della Campania e il Comandante del Porto di Napoli.

È lui che messo al bando i maxi yacht dal molo di Mergellina, l'unico porto turistico di Napoli aperto alle grandi imbarcazioni. Fissando il limite a 75 metri. E lasciando fuori, dunque, anche il maxi yacht Simphony di Bernard Arnault e quello del signor Tripadvisor, Berry Diller. […]

«Questa disposizione che fissa il limite ai maxi yacht non è una questione di burocrazia, ma di sicurezza. La pubblica amministrazione ha nella sicurezza il suo compito primario e la mia esperienza, il mio ruolo parlano chiaramente del fatto che per me questa è stata sempre una priorità - dice Vella -.

Ho ricevuto e sto ricevendo pressioni continue per questa vicenda. Ma sulla sicurezza non si arretra». Eppure fino allo scorso anno l'ingresso al molo Luise, anche a barche di cento metri, era concesso. «In passato in qualche circostanza, per qualche caso specifico, sono state concesse deroghe alle norme ordinarie di sicurezza.

Ma le valutazioni ci portano a dire che una barca del genere, con la catenaglia di prua e la passerella a poppa, arriva a 125 metri e dunque non ci sono proprio le condizioni minime di sicurezza».

La spiegazione dell'ammiraglio è dettagliata: «Una nave così ormeggiata oscura il fanale verde a chi entra in porto, che vede solo il rosso e va verso terra - insiste il comandante del porto di Napoli - a mia valutazione non è stata riferita alla possibilità di ormeggiare, semplicemente, ma alla verifica della relazione fra i vari tipi di traffico e delle condizioni precarietà del porto. Ci si ritrova in un safari. […]

Ma c'è una apertura. «Se dalla barca di Bernard Arnault o da altre si rivolgono a noi - aggiunge Vella - non escludo di poter trovare soluzioni ai moli 20 e 21. Che sono un riferimento anche per le navi da crociera e che, se liberi, possono ospitare anche i maxi yacht. In attesa di soluzioni strutturali che potranno arrivare dal molo San Vincenzo. […]

