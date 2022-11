18 nov 2022 08:53

I RICCONI RUSSI NON STANNO PIÙ TRANQUILLI NEMMENO IN ITALIA – A FORTE DEI MARMI UNA BANDA DI LADRI PROFESSIONISTI HA SVALIGIATO LA VILLA DELL’OLIGARCA OLEG TINKOV, MAGNATE NOTO PER IL SUO RICCHISSIMO PATRIMONIO E PER LE CRITICHE A PUTIN SULL’INVASIONE DELL’UCRAINA – TINKOV NON STAVA SOGGIORNANDO IN VERSILIA E NON ERA IN EUROPA. IL BOTTINO SAREBBE DI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO IN OGGETTI PREZIOSI E BENI DI PREGIO…