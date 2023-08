17 ago 2023 19:30

I RICCONI SONO PRONTI A INGOIARE POLVERE AL “BURNING MAN!” - TORNA ANCHE NEL 2023 IL FESTIVAL DEL DESERTO DEL NEVADA PER IL SOLITO CIRCOLETTO "HAPPY FEW" E MANDRIE DI FRICCHETTONI FINTO-TRASGRESSIVI - QUALCUNO PARLA DI ESPERIENZA SPIRITUALE, ALTRI DI FORMA D’ARTE NEL DESERTO: IN SOSTANZA BISOGNA SGANCIARE 575 DOLLARI PER IL BIGLIETTO. NON SARA' SOLO UN MODO PER PARTECIPARE A QUALCHE ORGIA IMPROVVISATA? - VIDEO