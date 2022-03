ALLA RICERCA DI UN'IDEA VINCENTE - IL CO-FONDATORE DI APPLE, STEVE WOZNIAK, STA PARTECIPANDO A UNA TRASMISSIONE IN CUI VENGONO VALUTATE LE IDEE DI IMPRENDITORI CHE VOGLIONO CREARE STARTUP DEL VALORE DI 1 MILIARDO DI DOLLARI O PIU' - "MI INTRIGANO LE NOVITA' INTERESSANTI CHE GLI ALTRI NON CONOSCONO" - "NELL'ULTIMO DECENNIO SONO SUCCESSE COSE CHE HANNO DAVVERO MIGLIORATO LA NOSTRA VITA E..."

Il co-fondatore di Apple Steve Wozniak è rimasto immerso nella tecnologia, pur perseguendo interessi divergenti da quando nel 1985 ha lasciato l'azienda rivoluzionaria che ha fondato con il compianto Steve Jobs.

Tra i progetti collaterali di Wozniak ci sono la sua partecipazione a "Ballando con le stelle" nel 2009 e un'apparizione come ospite nella quarta stagione di "Big Bang Theory". Ora sta partecipando a uno spettacolo di video online chiamato "Unicorn Hunters" che valuta le idee di imprenditori che vogliono creare startup del valore potenzialmente di 1 miliardo di dollari o più. Wozniak fa parte di una giuria che include l'ex tesoriere statunitense Rosie Rios e il cantante degli NSYNC Lance Bass.

Wozniak, 71 anni, ha in programma di tornare per una seconda stagione di "Unicorn Hunters". Di recente ha discusso del panorama dello spettacolo e della tecnologia con l'Associated Press.

D: Cosa ti ha attratto di "Unicorn Hunters"?

A: Sono un po' sorpreso perché non sono molto presente nella comunità finanziaria quanto in quella tecnologica, ma la chiamata è arrivata davvero da una buona amica di cui mi fido molto. Ed è una brava produttrice che mi ha persino portato a “Ballando con le stelle”, una delle cose più divertenti che tu possa mai fare. Ciò che mi intriga (di “Unicorn Hunters”) sono le novità interessanti che le altre persone non conoscono nemmeno.

D: Cosa ne pensi dello stato attuale della tecnologia?

A: Penso che siano successe molte cose che hanno davvero migliorato la nostra vita. Nell'ultimo decennio, basta guardare l'Internet delle cose, le telecamere che mettiamo in casa, i campanelli Ring, i diversi sistemi di chiusura e il controllo delle luci, e la possibilità di parlare con gli assistenti personali come Siri o Alexa.

D: Pensi che la recente condanna dell'ex CEO di Theranos Elizabeth Holmes cambierà la cultura della Silicon Valley?

A: Non sono così totalmente critico con lei, non la considero una criminale. Penso che quando avvii un'azienda e sei là fuori a cercare di fare qualcosa di buono, e magari incontri difficoltà tecniche, a volte l'impossibile si rivela impossibile. E, oh mio Dio, posso capire che abbia iniziare a insabbiare tutto solo per far sì che la compagnia avesse la possibilità di fare del bene. La vedo da quest'angolazione. Non è giusto ingannare e mentire consapevolmente. Ma penso che stesse davvero solo cercando di fare qualcosa di buono. Se è stata motivata troppo dai soldi, allora non è il mio tipo.

Per ottenere la passione, la spinta, l'idea devi fare molto bene al mondo e non devi essere guidato dal denaro. Troppe persone pensano solo: "Entrerò in questa cosa dell'imprenditorialità e una volta che avrò avviato un'azienda, posso permettermi una casa a San Francisco, (poi) farò la mia prossima azienda e la mia prossima azienda". Ed è solo una formula per fare soldi. Non mi piace, non ero così.

D: Tu e Steve Jobs vi siete mai sentiti come se doveste dire la verità durante i primi giorni di Apple?

R: No. Era tutto oro e il nostro computer Apple II (rilasciato nel 1977) era così avanti negli anni rispetto alla concorrenza che non ci siamo preoccupati. Eravamo così avanti rispetto a quello che altre persone stavano cercando di fare, stavano cercando di fare qualcosa che avevo già fatto cinque anni prima.

D: Come valuti le presentazioni delle startup su "Unicorn Hunters"?

A: Provo a pensare, quando li giudico, "E se Apple fosse qui a fare un passo nei primi giorni di vita?" E mi dico, "Allora, whoa, questa idea andrà da qualche parte", ma le grandi aziende di computer non ci hanno creduto. Come riconoscere quelle mele quando sono proprio di fronte a te?

D: Quali pensi siano le tendenze tecnologiche più interessanti?

A: C'è sempre l'ultima moda. L'Internet delle cose è stata una grande moda passeggera e si è rivelata utile a molte grandi aziende. Poi si sono un po' consolidati. Mi piace quando il business è aperto agli investimenti, quando è aperto a tutti i tipi di persone con grandi idee, persone appena uscite dalle università che vogliono avere una startup. Mi interessa.