ALLA RICERCA DELLA LIBIDO PERDUTA - SEI DENTRO A UN MATRIMONIO SENZA SESSO O TI CI STAI PERICOLOSAMENTE AVVICINANDO? - TRACEY COX RIVELA I DIECI SEGNALI A CUI PRESTARE ATTENZIONE PER NON FINIRE AL CESSO A FARSI LE SEGHE E QUALCHE UTILE CONSIGLIO PER RISOLVERE LA SITUAZIONE - ANDARE A LETTO AD ORARI DIVERSI, DISTOGLIERE LO SGUARDO QUANDO IN TELEVISIONE TRASMETTONO SCENE HOT, ESSERE POCO AFFETTUOSI SONO TUTTI MODI PER SFUGGIRE ALL'INTIMITA'...

Dagotraduzione da un articolo di Tracey Cox per il Daily Mail

tracey cox

Quando è stata l'ultima volta che hai fatto sesso? Qualche giorno fa? Una settimana? Un mese? O non riesci davvero a ricordare l'ultima volta che l'hai fatto?

Anche se ci sono molte valide ragioni per cui il sesso passa in secondo piano, se onestamente non riesci a ricordare l'ultima volta che sei stato intimo (o peggio ancora, non ti interessa), potresti andare dritto verso un matrimonio in bianco. Una volta che si resta senza sesso per più di un anno, è difficile uscire da questa situazione a meno che uno o entrambi non affrontino il problema a testa alta.

Molto più facile prestare attenzione ai segnali che indicano che ci sono problemi in arrivo... e agire ora.

Non ti sei mai sentito a tuo agio nel parlare di sesso

Le coppie che sopravvivono e prosperano sessualmente sono quelle che parlano apertamente di sesso. Quasi tutti i problemi sessuali possono essere risolti se sei in grado di parlare con il tuo partner. È anche vero il contrario: un piccolo problema sessuale può distruggere la tua vita sessuale se non sei in grado di discuterne.

Coppia sesso 2

A lungo termine il sesso è abbastanza difficile da mantenere frizzante. Se non hai mai avuto una conversazione aperta su ciò che ti piace e non ti piace, è impossibile. Una buona comunicazione è essenziale per una vita sessuale sana.

Risolvilo: non è mai troppo tardi per imparare a parlare di sesso. Sì, può sembrare terrificante, se non ci sei abituato. Ma una volta passati quei primi imbarazzanti minuti, la maggior parte delle coppie scopre che è molto più facile di quanto pensassero.

Coppia sesso

Per introdurre l'argomento del sesso, dì: «Ti amo e voglio che siamo il più felici possibile per restare insieme per sempre. Possiamo parlare di qualcosa? Volevo parlare della nostra vita sessuale. Non abbiamo mai veramente parlato di sesso prima e penso che sarebbe un bene per noi. È qualcosa di cui possiamo parlare ora?».

Non cercate di sembrare attraenti l'uno per l'altro

L'attrazione è essenziale se il sesso vuole sopravvivere a lungo termine. L'amore è gentile, la lussuria no. L'amore risponde all'intelligenza, all'umorismo e ai tratti della personalità, ma il sesso è fisico. La lussuria è fortemente influenzata da ciò che vediamo: è istintiva. Non possiamo controllare cosa troviamo sexy e attraente e cosa no.

Risolvi il problema: i vestiti comodi vanno bene purché non siano un'uniforme. Se metti un po' di energia e impegno per apparire al meglio, invii un messaggio che sei aperto al sesso e alla connessione. Aiuta anche a dare il via alla tua libido: è molto più probabile che ci sentiamo eccitati, se pensiamo di sembrare sexy.

sesso 3

I tuoi figli ottengono tutto il tuo affetto e la tua attenzione

È vero, i bambini hanno bisogno di attenzioni costanti e il sesso passa giustamente in secondo piano per i primi sei mesi dopo il parto (anche se la realtà è più simile a due anni).

Ma se tuo figlio dorme ancora nel letto di mamma e papà dorme ancora nella stanza degli ospiti otto anni dopo, c'è un problema.

Molti genitori scoprono che tutto il loro tempo e le loro energie si spostano verso i bambini quando diventano genitori. Ma è anche importante impegnarsi l'uno con l'altro per mantenere viva l'energia erotica.

sesso 2

Suggerimento: i bambini felici hanno genitori felici e i genitori felici hanno bisogno di sesso regolare per restare felici. Tutti odiano il concetto di "Date Nights", ma gli studi dimostrano che le coppie che le programmano sono più felici e fanno sesso più spesso di quelle che non lo fanno.

Distogli gli occhi se il sesso accade in TV o in un film

Molte coppie trovano le scene di sesso nei film o in televisione stimolanti ed eccitanti. Se, invece, entrambi evitate il contatto visivo e aspettate che la trama scorra avanti, potrebbe essere in arrivo un lungo periodo senza sesso.

sesso 1

Se non fai sesso da un po', vedere altre persone che lo fanno è un duro promemoria. Se uno di voi non è interessato a riprendere il sesso, sarà particolarmente ansioso di evitare qualsiasi cosa che possa innescare quella temuta conversazione.

Risolvilo: trova il coraggio di rivolgerti al tuo partner. Usa le scene di sesso come un gancio per introdurre l'argomento. Dì (con spensieratezza): «Beh, sembra che si stiano divertendo! Penso che ci siamo quasi dimenticati come farlo! Mi manca il nostro sesso. Mi chiedo perché non ce l'abbiamo più? Dovremmo parlarne».

Vai a letto a orari diversi per evitare il sesso

sesso 8

Essere nello stesso letto, sveglio, nello stesso momento aumenta le opportunità di fare sesso. Se eviti di andare a letto insieme al tuo partner, stai riducendo questa possibilità.

Questa è una classica tattica per evitare il sesso: tanto è vero che la maggior parte delle persone ne è pienamente consapevole quando accade. A meno che non ci sia una buona ragione – sei neo-genitore o uno lavora a turni – non stai prendendo in giro nessuno.

Un altro scenario comune per le coppie che evitano il sesso: uno va a letto, l'altro va a lavorare un po’ (tradotto: masturbarsi da solo davanti al porno).

sesso 7

Risolvilo: poniti alcune domande difficili. Perché sto evitando il sesso? Cos'è il sesso che mi scoraggia? Cosa potremmo fare per renderlo migliore?

Non sei affettuoso fuori dal letto

Quando smetti di fare sesso, smetti di essere affettuoso anche fuori dal letto, per paura che qualsiasi tipo di intimità possa portare all'inizio del sesso. Questo non solo suona la campana a morto per la tua vita sessuale, ma distrugge anche la tua relazione.

Questo è il motivo per cui se sei in un matrimonio senza sesso o sei diretto in quella direzione, devi parlare di cosa sta succedendo. A volte, soprattutto se state insieme da anni e il sesso è naturalmente giunto al termine, entrambe le persone concordano un compromesso adatto a tutti.

sesso 5

Questo significa che entrambi potete rilassarvi di nuovo nella relazione, l'affetto riprende e l'amore non soffre solo perché la tua libido si è stabilizzata.

Risolvilo: se non stai facendo sesso, dovresti raddoppiare l'affetto e il tocco fuori dalla camera da letto. Altrimenti, sei davvero solo un buon amico.

Stai facendo sesso sempre meno e non lo riconosci

sesso 6

Ogni coppia attraversa periodi in cui fai molto sesso e momenti in cui non lo fai. La vita interviene e il sesso è spesso la prima cosa a soffrire perché tendiamo ad aspettare di essere di buon umore e di sentirci energici prima di farlo. Lo stress, un evento traumatico, la nascita di un bambino, la malattia: tutte queste cose influiscono sulla frequenza dei rapporti sessuali.

Ma è il modo in cui affronti i periodi senza sesso che è più indicativo.

sesso 4

Le coppie con una vita sessuale sana parlano del fatto che non ne fanno. Si rassicurano a vicenda che si tratta di un inconveniente temporaneo e che i servizi riprenderanno presto. Si dicono a vicenda che gli manca.

Ma se uno di voi evita di riconoscere che il sesso si è fermato, può essere il preludio dell'approccio «Facciamo finta che tutto sia normale anche se non lo è» che può significare che non ti stai solo dirigendo verso un matrimonio senza sesso, potresti già esserci dentro.

sesso 3

Risolvilo: c'è una buona ragione per cui il sesso si è fermato? Se c'è, riconoscilo. Di': «Mi dispiace tanto di non essere dell'umore giusto per il sesso in questo momento. Sono davvero preoccupato per i bambini/il denaro/il lavoro, ma sono sicuro che presto mi sentirò meglio. C'è qualcosa che posso fare per te nel frattempo?». Anche se non ti interessa essere stimolato sessualmente, che ne dici di fare sesso orale al tuo partner o guardarlo mentre si masturba?

Dici no più spesso di quanto dici di sì

Hai mai sentito il consiglio che dovresti pensare alla tua vita sessuale come a un conto in banca? L'idea è che se effettui depositi regolari, il saldo rimane sano; se non depositi da un po ', si esaurisce rapidamente nel nulla.

sesso 2

Se uno di voi sta iniziando il sesso e l'altro dice più spesso di no di quanto dica di sì, hai un problema.

Risolvilo: è una cosa graduale che si è sviluppata nel tempo? Potrebbe essere tutto parte del naturale declino della frequenza sessuale che interessa tutte le coppie a lungo termine.

Presta più attenzione se si tratta di un cambiamento improvviso. C'è una ragione ovvia? Un trauma, una malattia, un evento della vita che potrebbe spiegare la mancanza di desiderio? Se il motivo è sfuggente, stai in piena allerta: potrebbe soddisfare i suoi bisogni altrove. Ancora una volta, c’è bisogno di tempo per un discorso onesto.

La tua libido è semplicemente scomparsa

sesso 1

Ci sono molte ragioni per cui la nostra libido svanisce nel nulla.

Potrebbe darsi che tu abbia avuto una vita di cattivo sesso e finalmente abbia tracciato la linea. Potrebbe essere che non hai mai saputo come eccitarti e hai smesso di provarci. Potresti essere annoiato dopo anni dello stesso tipo di sesso con la stessa persona. Problemi di immagine corporea, depressione, problemi di relazione, problemi di salute: l'elenco degli assassini della lussuria è lungo e non esauriente.

Il risultato è lo stesso, indipendentemente dal motivo. Il nostro desiderio sessuale è ciò che ci dà l'incentivo a fare lo sforzo di cercare il sesso.

Risolvilo: una libido appiattita può essere rianimata e uno dei modi migliori è semplicemente ricominciare a fare sesso. Una volta che le coppie riprendono il sesso, viene loro (di solito) ricordato quanto può essere buono il sesso. Masturbarsi da solo è un altro modo efficace per accendere una libido pigra.