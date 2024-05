17 mag 2024 16:10

LA RICETTA ARABA PER FERMARE LA GUERRA A GAZA: BUONI PROPOSITI E NIENTE PIU’ – IL PIANO DEI 22 PAESI DELLA LEGA ARABA PREVEDE L’INTERVENTO DEI CASCHI BLU DELL’ONU NELLA STRISCIA E IN CISGIORDANIA E UNA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PACE IN MEDIO ORIENTE – AI PALESTINESI VIENE CHIESTO DI RIUNIRE “SOTTO LA BANDIERA DELL’OLP” TUTTE LE FAZIONI (CIAO CORE…) – GLI USA ACCUSANO NETANYAHU DI NON AVERE NESSUNA VISIONE PER IL DOPO...