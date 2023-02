LA RICETTA PER LO SBALLO – ALLARME “DROGA DELL’ISIS” IN PROVINCIA DI VARESE, DOVE CENTINAIA DI TOSSICI PRESENTANO ALLE FARMACIE RICETTE FALSE PER AVERE IL “CONTRAMAL”, LO “STUPEFACENTE DEI POVERI”, USATO DAI MILIZIANI CHE LO ASSUMONO COSTANTEMENTE SFRUTTANDO I POTENTI EFFETTI ANTI-DOLORIFICI – LE PASTICCHE VENGONO COMPRATE DAI TOSSICODIPENDENTI QUANDO NON TROVANO DAI FORNITORI DROGHE COMUNI O NON HANNO I SOLDI PER “PRODOTTI” PIÙ CARI…

Andrea Galli per www.corriere.it

Le ricette presentate nelle farmacie sono contraffatte oppure sono una copia degli originali. Il nome del medicinale che ricorre è il «Contramal», il cui principio attivo «Tramadolo», di origine sintetica e appartenente alla classe degli oppioidi, si porta dietro un denso elenco di definizioni a cominciare da «droga dell’Isis» perché i miliziani, sfruttando i potenti effetti anti-dolorifici del farmaco, ne fanno un uso costante.

Nel nostro specifico caso dobbiamo però parlare di «droga dei poveri» stante l’abitudine dei pusher, in prevalenza nordafricani del Marocco, di vendere anche, per appunto, pasticche di «Contramal», acquistate dai tossicodipendenti quando non trovano dai fornitori gli stupefacenti comuni, oppure non hanno i soldi per pagare e versano in stadi avanzati dell’astinenza.

La pratica delle ricette non regolari dura da almeno due anni, e offre va da sé spunti a carabinieri e poliziotti per appurare, il che è una costante dei territori come questo ad altissima diffusione di droghe, eventuali giri di medici e strutture sanitarie compiacenti: però, per onestà, bisogna registrare le parecchie segnalazioni alle forze dell’ordine arrivate dalle farmacie.

Ora, quella del Varesotto è una narrazione senza fine: la metastasi dello spaccio ha generato un numero ormai incerto (all’eccesso, chiaro, non al ribasso) dei reali boschi conquistati dai pusher, armati di kalashnikov, impegnati a inseguire l’infinita richiesta di dosi nonché a farsi guerre intestine fra omicidi, gambizzazioni e sequestri […]

