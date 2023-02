14 feb 2023 18:41

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA KARIMA MOUAL - “CARO DAGO, NON HO MAI SCRITTO CHE L’ITALIA O GLI ITALIANI NELLA LORO TOTALITÀ SONO DEI RAZZISTI. CI HO TENUTO MOLTO A SCRIVERLO CON CHIAREZZA PERCHÉ SAREBBE INGENEROSO, GENERALIZZARE ED ANCHE FALSO. INOLTRE, IO PER CARATTERE NON FRIGNO. QUANTO SCRITTO SU “LA STAMPA” È UN ATTO D’AMORE RACCHIUSO IN UNA LUNGA RIFLESSIONE CHE MI COSTA MOLTO…”