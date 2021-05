24 mag 2021 10:34

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – I FAMILIARI DI DOMITILLA GIANNI, LA RAGAZZA DECEDUTA DOPO DUE ANNI E MEZZO IN STATO NEUROVEGETATIVO A CAUSA DI UN INCIDENTE A ROMA: “NON ABBIAMO RICEVUTO ALCUNA COMUNICAZIONE IN MERITO A PRESUNTE RIAPERTURE DELLE INDAGINI NÉ APPRESO NOTIZIE O FATTI CHE POTREBBERO INDICARE UN DIVERSO ANDAMENTO DEGLI EVENTI. IN ASSENZA DI ULTERIORI ELEMENTI, NON BASATI SU ILLAZIONI E SUPPOSIZIONI, MA SU FATTI CONCRETI, PERTANTO, CHIEDIAMO DI POTER CONTINUARE A RICORDARE DOMITILLA IN PACE E CHE SIA RISPETTATO IL DOLORE PER LA PREMATURA SCOMPARSA”