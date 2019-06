I RICH KIDS DELL’ARABIA - MOLESTIE SESSUALI, CORSE FOLLI SU FERRARI D’ORO, FESTINI A BASE DI ALCOL E DROGA - ALL’INIZIO DELL’ESTATE, QUANDO IL CALDO IN MEDIO ORIENTE SI FA INSOPPORTABILE, CARICANO LE LORO AUTO SPORTIVE SU UN AEREO PER LA MODICA CIFRA DI 30MILA DOLLARI E SI SPOSTANO VERSO LONDRA E PARIGI, O NEGLI STATI UNITI DOVE I PRINCIPINI SAUDITI FANNO LA FELICITA' DEI PUSHER

Tom Sykes per http://www.thedailybeast.com/

giovane arabo nel centro di londra

Si accendono i riflettori sulla vita dei playboy arabi. Dopo la morte del figlio primogenito dell’emiro di Dubai Sheik Rashid che, secondo alcuni documenti del consolato americano, era stato un noto frequentatore di festini a luci rosse a base di alcol e droga, un altro principe saudita attira l’interesse dei giornali per aver molestato sessualmente 5 donne a Beverly Hills. Majed Abdulaziz Al-Saud, 28 anni, è stato prima accusato da una commessa americana di averla costretta a dargli sesso orale, accusa a cui hanno fatto seguito quelle di altre 4 ragazze.

khalid bin hamad al thani del qatar

Il mondo si sta pian piano abituando agli eccessi dei giovani principi arabi con l’armadio pieno di petrodollari che volano nei paesi occidentali per fare tutto ciò che gli è, o gli sarebbe, proibito in patria. Così, all’inizio dell’estate, quando il caldo in medi oriente si fa insopportabile, caricano le loro auto sportive su un aereo per la modica cifra di 30mila dollari e si spostano verso Londra e Parigi, o negli Stati Uniti.

Poche settimane fa lo sceicco Khalid bin Hamad al-Thani del Qatar è stato beccato a correre per le strade di Los Angeles con la sua Ferrari gialla a velocità folli, altri sono stati denunciati per organizzare gare clandestine per Sloane street a Londra.

bugatti dal quatar

“Si tratta di ragazzetti tra i 21 e i 25 anni, ricchissimi - dice Daniel Hallworth, specializzato nei trasferimenti di auto dall’Arabia all’Europa - che vanno in giro per spassarsela perché a casa loro le regole sono troppo rigide. Si prendono un aereo e vanno a fare i matti nelle proprietà dei loro genitori in giro per il mondo, generalmente sono riservatissimi e non dicono mai il loro nome”.

