19 feb 2023 17:54

RICHARD GERE È STATO RICOVERATO! L’ATTORE ERA IN VACANZA CON LA FAMIGLIA ED È FINITO IN OSPEDALE PER UNA BRUTTA POLMONITE, MA STA MEGLIO. SAREBBE STATO GIÀ DIMESSO E LE SUE CONDIZIONI MIGLIORANO – PRIMA DI PARTIRE AVEVA UNA BRUTTA TOSSE, MA NON VOLEVA PERDERSI IL VIAGGIO, PER FESTEGGIARE IL 40ESIMO COMPLEANNO DELLA MOGLIE, ALEJANDRA