25 mag 2023 08:09

RICHARD “BIGO” BARNETT, L'UOMO CHE POGGIÒ I PIEDI SULLA SCRIVANIA DI NANCY PELOSI IL 6 GENNAIO DEL 2021, DURANTE L’ASSALTO AL CONGRESSO, È STATO CONDANNATO A 4 ANNI E MEZZO DI CARCERE PER DISORDINI, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E FURTO DI PROPRIETÀ GOVERNATIVA - BARNETT ERA IN AULA ALLA LETTURA DELLA SENTENZA E SI È DETTO "NON ORGOGLIOSO" DEL SUO COMPORTAMENTO…