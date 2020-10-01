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RICOMINCIAMO CON I TAROCCHI: I NAS SEQUESTRANO 33.000 MASCHERINE E 440.000 GUANTI - SIGILLI A DUE AULE SCOLASTICHE E UNA RESIDENZA PER ANZIANI - OPERAZIONI A CATANIA, LECCE E MILANO - INDIVIDUATO IL TITOLARE DI UNA DITTA DI DISPOSITIVI MEDICI CHE…-
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LA BUONA “NOVELLA” - ADUA HORROR PICTURE SHOW AL "GRANDE FRATELLO VIP": IL BACIO SAFFICO CON DAYANE MELLO E ZORZI SCHERZANDO LA DEFINISCE LESBICA, SCATENANDO LA RABBIA DI MATILDE BRANDI: “MA PURE TE BASTA, SONO 20 GIORNI CHE ROMPI IL CAZZO” – NON C’E’ PACE PER MASSIMILIANO MORRA: LE VOCI SU UNA STORIA CON UN FARMACISTA – VIDEO
“I MIEI GENITORI MORIRONO NEL SONNO, IL NAPOLI E MARADONA MI SALVARONO LA VITA” – SORRENTINO STA GIRANDO A NAPOLI IL SUO NUOVO FILM CHE RACCONTA UNA STORIA INTIMA E DOLOROSA – “QUANDO SONO MORTI I MIEI GENITORI, ERANO ANDATI IN UNA CASA DI MONTAGNA, IO ERO SOLITO ACCOMPAGNARLI MA QUELLA VOLTA IO NON SONO ANDATO PERCHÉ…” - LE RIPRESE A POCHI PASSI DALLE RAMPE DI CHIAIA SU CUI MASSIMO TROISI CONSOLA L'AMICO LELLO ARENA IN "SCUSATE IL RITARDO"…
CAFONALINO PALLONARO - DA SEBINO NELA AL FIGLIO DI DINO VIOLA, LA ROMA SCUDETTATA DEL 1983 SI RITROVA PER CELEBRARE I 92 ANNI DI LUCIANO TESSARI, VICE DI LIEDHOLM, EX PORTIERE E TIFOSO GIALLOROSSO - L'EMOZIONE PER IL REGALO DI NELA - DOPO UNA TRATTATIVA ESTENUANTE, FRIEDKIN CACCIA I DOLLARI E LA ROMA RIABBRACCIA CHRIS SMALLING – VIDEO
MA QANTAS VOGLIA DI PARTIRE C’È? – LA COMPAGNIA AEREA HA VENDUTO IN DIECI MINUTI TUTTI I POSTI DISPONIBILI SUL VOLO VERSO “IL NULLA”. A OTTOBRE DECOLLERÀ DA SYDNEY UN AEREO CHE SORVOLERÀ PER SETTE ORE LE PRINCIPALI ATTRAZIONI TURISTICHE DEL PAESE: DALL'ULURU ALLE ISOLE WHITSUNDAYS, FINO ALLA SUNSHINE COAST. È PREVISTO ANCHE UN SORVOLO A BASSA QUOTA DEL SYDNEY HARBOUR – IL COSTO? NON PROPRIO ACCESSIBILE…
“L'ESTATE È STATA TROPPO VIVACE IN TUTTA EUROPA E IL CONTAGIO SI È RIANIMATO” - L’INFETTIVOLOGO GALLI: “I GIOVANI CONTAGIATI HANNO TRASMESSO IL VIRUS AI MENO GIOVANI. LA SECONDA ONDATA ARRIVERÀ SE SI RIPRESENTERÀ UN NUOVO FOCOLAIO SENZA CONTROLLO. MA UN SECONDO LOCKDOWN È ASSOLUTAMENTE DA EVITARE - LA CHIUSURA DI RISTORANTI E BAR ALLE 23? SAREBBE UN SEGNALE FORTE E UTILE NELLA DIREZIONE DI UN CONTROLLO DELLA MOVIDA - CERTE REGOLE DEL CALCIO NON SI ADATTANO ALLA SITUAZIONE ATTUALE E VANNO RIPENSATE”