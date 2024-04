LA RICONOSCETE DAL BALCONCINO CHE NON CONOSCERE FORZA DI GRAVITÀ O DALL’INGUINE PERFETTAMENTE DEPILATO? QUESTA BOMBA SEXY ALLE SOGLIE DEI 50 ANNI È RIFIORITA E HA RIVELATO DI PASSARE ORE A TROMBARE CON IL MARITO PIÙ GIOVANE SENZA DISDEGNARE L’USO DI SEX TOYS: “HO PROVATO DIVERSE SALSICCE NELLA MIA VITA, MA SONO FINITA CON UNA SALSICCIA TEDESCA…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.gazzetta.it

heidi klum 6

Heidi Klum è ancora oggi tra le top model più famose al mondo, merito anche della sua capacità di reinventarsi stilista e conduttrice tv. […]

La 50enne, in passato legata all'imprenditore Flavio Briatore e al cantante Seal, ha iniziato l'intervista sottolineando quello che i più attenti alla vita privata di Heidi Klum avevano già capito. La modella e conduttrice non ha un tipo specifico di uomo quando si tratta di relazioni: "Guardate il mio passato. Sono stata con persone calve, molto vecchie, coi capelli lunghi, magre. E anche le loro personalità erano sempre molto diverse".

Klum è al terzo matrimonio.

heidi klum

Dal 1997 al 2002 è stata sposata col parrucchiere Ric Pipino e nel 2004, dopo una breve relazione con Flavio Briatore, ha dato alla luce Leni Olumi, figlia dell'imprenditore poi adottata dal secondo marito della top model, la popstar Seal, sposato nel 2005. Dopo la fine del matrimonio con Seal, nell'ottobre 2014, e brevi frequentazioni con la sua guardia del corpo Martin Kristen e col mercante d'arte Vito Schnabel, nel 2018 Klum ha ritrovato l'amore con Tom Kaulitz, il chitarrista dei Tokio Hotel, con cui è convolata a nozze nel 2019.

Il matrimonio tra Heidi Klum e Tom Kaulitz, più giovane di lei di 16 anni, prosegue a gonfie vele, anche sotto le coperte. La 50enne ha voluto raccontare nel podcast di come ancora oggi la coppia abbia una "vita sessuale molto selvaggia", con sessioni a letto che possono durare per ore. A domanda diretta di Alexandra Cooper su quanto Klum sia aperta a nuove esperienze sotto le coperte, la modella e conduttrice tv ha replicato con un secco 9 su una scala da 1 a 10.

heidi klum 3

Klum ha parlato anche della sua passione per i sex toys, usati insieme al marito: "Beh perché no? Quando lo fai per tante ore, possono succedere tante cose. Penso sia più facile per la donna che per l'uomo", ha precisato la top model, secondo la quale "per gli uomini è più difficile resistere a lungo e molti uomini non ci riescono. Mio marito sì".

L'ex angelo di Victoria's Secret, nata in Germania proprio come il marito Tom Kaulitz, si è poi spinta a parlare di attributi genitali maschili: "Ho provato diverse salsicce nella mia vita, ma sono finita con una salsiccia tedesca. Le salsicce tedesche, che posso dire?", per poi raccontare dei posti più strani in cui ha fatto l'amore: in mare e su un aereo privato.

heidi klum 9 heidi klum 9 heidi klum a capri 3 heidi klum a capri 2 heidi klum 8 heidi klum 6 heidi klum 2 heidi klum a capri 4 heidi klum 1 heidi klum 34 heidi klum 4 heidi klum 1 heidi klum 33 leni klum halloween 2023 heidi klum 29 heidi klum 31 heidi klum 25 heidi klum 3 heidi klum 23 heidi klum 2 heidi klum 4 heidi klum 6 heidi klum 8 heidi klum 7

[…]