Estratto dell'articolo di Albachiara Re per www.vanityfair.it

sydney sweeney

C’è un gossip, in queste ultime settimane, che sta animando parecchio Hollywood e dintorni e che, come nella più classica delle storie, prevede un presunto triangolo amoroso che, in questo caso, coinvolge l'attore Glen Powell, la sua collega Sydney Sweeney e la sua fidanzata Gigi Paris.

L'inizio di questa vicenda abbastanza intricata è da segnare con l'avvio delle riprese di una commedia romantica, dal titolo Anyone But You, di cui sono protagonisti Powell e Sweeney. I due hanno mostrato subito una grande alchimia, portandola anche fuori dal set, come dimostrato anche da immagini diffuse sul dietro le quinte o dagli appuntamenti, sempre insieme alle rispettive famiglie, che entrambi hanno avuto negli ultimi mesi.

glen powell sydney sweeney 1

Ma Powell fa coppia fissa, dal 2020, con la modella Gigi Paris, mentre Sweeney dovrebbe essere prossima al matrimonio con il compagno di lunga data Jonathan Davino. Sulla (ex?) dolce metà dell'interprete di Euphoria, effettivamente, non si hanno notizie da un po' di tempo, mentre Paris ha deciso di mandare qualche segnale che fa pensare che la sua relazione sia finita anche a causa dell'attrice. Infatti, ha smesso di seguire non solo lei su Instagram, ma anche il suo ex Glen.

sydney sweeney nuda in euphoria 2

In seguito, ha cancellato qualche foto che li ritraeva insieme e, infine, ciliegina sulla torta, ha pubblicato un video mentre passeggia per le strade di New York con una frase a dir poco esplicativa: «Conosci il tuo valore e avanti con il prossimo».

