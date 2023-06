LA RICONOSCETE DALLE BOMBE ESPLOSIVE? QUESTA BOMBASTICA CANTANTE HA UNA RELAZIONE IMPORTANTE CON UN COLLEGA ALLE SPALLE E DA QUALCHE TEMPO HA DECISO DI LANCIARSI TRA LE BRACCIA DI UN MODELLO 26ENNE – MA NONOSTANTE LE SUE ATTENZIONI SIANO PER IL TOYBOY E IL FIGLIO, NON DIMENTICA DI REGALARE AI PIPPAROLI DEI SANI MOMENTI DI GODIMENTO RIPRENDENDOSI DA VICINO: LA SCOLLATURA PROFONDA METTE IN MOSTRA UN SENO DA STURBO E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.napolicalciolive.com

anna tatangelo 8

Le ultime foto insieme hanno rassicurato i tanti fan, preoccupati dalle voci che erano circolate nelle settimane precedenti. Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono stati fotografati insieme al mare. La coppia si è concessa un pranzo in spiaggia con famiglia e amici, mettendo quindi a tacere le indiscrezioni dell’ultimo periodo che parlavano di una crisi tra la cantante e il giovane modello. […]

L’ex di Gigi D’Alessio e il modello hanno cominciato a frequentarsi all’inizio del 2023. Dopo una vacanza insieme a Parigi, tenuta in gran segreto, si sono fatti ‘beccare’ a febbraio, rendendo di fatto pubblica la loro relazione. Nelle foto del pranzo in spiaggia Anna Tatangelo appare in grandissima forma. L’abito nero che indossa la cantante mette in evidenza le sue forme generose: la scollatura è davvero vertiginosa, tanto da scatenare l’entusiasmo dei moltissimi fan dell’artista.

anna tatangelo 4

Non è certo un caso se la cantante di Sora può contare su un seguito molto importante su Instagram, dove i follower (poco meno di due milioni, ndr) dimostrano di apprezzare non solo le sue doti canore, ma anche la sua bellezza. Uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram da Anna Tatangelo ha di nuovo fatto impazzire tutti i suoi fan, che hanno voluto commentare il post per esprimere tutto il proprio apprezzamento per le curve della cantante. […]

anna tatangelo 3 anna tatangelo anna tatangelo 10 anna tatangelo mattia narducci anna tatangelo 1 anna tatangelo 9 anna tatangelo mattia narducci anna tatangelo 2 anna tatangelo 7 anna tatangelo 5 anna tatangelo 6 anna tatangelo e mattia narducci 3 anna tatangelo e mattia narducci 1 anna tatangelo e mattia narducci 2 anna tatangelo e mattia narducci 7 anna tatangelo e mattia narducci 4 anna tatangelo e mattia narducci 5 anna tatangelo e mattia narducci 6