LA RICONOSCETE DALLE BOMBE ESPLOSIVE, DALLO STACCO DI COSCIA O DAL FISICO PERFETTAMENTE SCOLPITO? – QUESTA BOMBASTICA 34ENNE È STATA UNA RIVELAZIONE DI QUEST’ANNO E HA MANDATO IN ESTASI MIGLIAIA DI PIPPAROLI CHE SONO RIMASTI SENZA FIATO QUANDO L’HANNO VISTA SFILARE SUL PALCO SANREMESE – PURTROPPO HA GIÀ INFRANTO IL CUORE DEI SUOI FAN DOPO ESSERSI SPOSATA NEGLI STATES NEL 2022 E… - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

rose villain 6

Rose Villain non ci sta. In Rete sono apparse foto che la ritraggono nuda e la cantante ha deciso di denunciare subito la cosa con una storia Instagram. "Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake - ha scritto in una storia -. Ma comunque la cosa mi mette a disagio e mi fa sentire violata. Ho già sporto denuncia ma vorrei ricordare che è illegale ed è punibile chi crea, chi diffonde e chi condivide materiale di questo tipo".

[…] l'artista rivolge il pensiero ad altre persone che potrebbero essere vittima di una tale manipolazione, con la divulgazione di tali immagini anche per motivi di revenge porn. "E' una violenza a tutti gli effetti - scrive - e il problema è che queste cose succedono anche a persone fragili che magari non sanno proteggersi, tutelarsi e difendersi come possono e devono fare".

[…]

rose villain 8 rose villain 4 ROSE VILLAIN ROSE VILLAIN rose villain 1 rose villain 10 rose villain 11 annalisa rose villain 66 rose villain in giorgio armani prive?? e gioielli damiani rose villain 2 rose villain quarta serata sanremo 2024 rose villain 3 rose villain 5 rose villain 7 rose villain 9