Estratto dell'articolo di Beatrice Manca per www.fanpage.it

Raggiunta l'età in cui molte sue colleghe smettono di lavorare (se non l'hanno già fatto) Bianca Balti al contrario è più impegnata che mai. La top model lodigiana ha appena festeggiato il suo 39esimo compleanno ed è raggiante [...]

La rinascita di Bianca Balti

Per Bianca Balti il 2023 segna un nuovo inizio dopo l'intervento di mastectomia preventiva a cui si è sottoposta lo scorso anno. Non ha mai avuto paura di raccontarsi a cuore aperto (come nella recente intervista a Belve) e sta usando Instagram per aprire un dialogo sempre più onesto e sincero con il pubblico.

I social sono al centro dei suoi nuovi progetti creativi, come il format di interviste A Letto Con Bianca. La moda però è ancora al centro della sua carriera: Bianca Balti è stata scelta da Etro come testimonial della nuova borsa Vela, la prima disegnata dal nuovo direttore creativo Marco De Vincenzo.

