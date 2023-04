LA RICONOSCETE? PER CELEBRARE I SUOI 58 ANNI HA POSATO COMPLETAMENTE NUDA CON UN PELUCHE, IL SENO NASCOSTO DIETRO A UN BRACCIO E LA PASSERA CELATA DIETRO UN LEMBO DI UN LENZUOLO – UN’IMMAGINE HOT CHE HA SCATENATO LE FOLLOWER INVIDIOSE CHE L’AVEVANO GIÀ PRESA DI MIRA PER QUALCHE SCATTO IN LINGERIE - MA LEI SE NE FOTTE, SI SPOGLIA DI NUOVO E RISPONDE A TONO: “HO BISOGNO DI ESSERE NOTATA PER NON ESSERE INVISIBILE…”

Hannah Coates e Veronica Cristino per www.vogue.it

paulina porizkova 19

È da qualche tempo che l'ex modella Paulina Porizkova è diventata bersaglio degli hater che le dicono come dovrebbe comportarsi e come dovrebbe mostrarsi sui social.

Paulina, che ha appena festeggiato i 58 anni, ha deciso di prendere una posizione ferma contro chi dice alle donne come devono essere: per festeggiare il suo compleanno ha condiviso una foto nuda, con il seno coperto da una mano e da un peluche, e un lembo di lenzuolo ad accarezzarle il corpo.

“Inizio il mio 58esimo anno d'età con nient'altro che solarità e un sorriso”, ha scritto come caption di accompagnamento alla foto. “E la speranza che il meglio debba ancora arrivare, e solo che gratitudine per tutto ciò che mi ha portato qui ora”.

paulina porizkova 9

[…] è sufficiente scorrere i commenti sotto il suo post per restare scioccati dalla negatività e dalla crudeltà di cui è stata vittima. Lei stessa ha voluto condividere alcuni di questi commenti in un post successivo.

Haters all'attacco

“Sicuro, questo è l'aspetto di una 58enne con un sacco di soldi, accesso ai migliori trattamenti non invasivi e invasivi, che ha potuto permettersi filler, Botox, laser, terapia a luce rossa, trattamenti per aumentare il collagene, trainer, chef personali, cibo nutriente, ecc. Io ho l'aspetto di una 59enne che non ha avuto accesso a tutto questo”, ha scritto un'utente. “Ma non sei invecchiata con grazia. Sembri molto più vecchia della tua età”, ha commentato un'altra.

[…] Anche se Porizkova riconosce di aver ricevuto numerosi messaggi di sostegno, resta il fatto che in molti si sono dimostrati ferocemente contrari all'idea che lei possa rappresentare in modo alternativo le donne di una certa età e che, in definitiva, queste ultime abbiano la libertà di postare ciò che vogliono.

paulina porizkova 8

La risposta di Paulina Porizkova

“Molti di questi commenti non particolarmente gentili sembrano concentrarsi sul mio bisogno di riconoscimento, il che è in parte vero: ho bisogno di essere notata per non essere invisibile”, ha scritto Porizkova. “I commenti che mi piacciono di meno, tuttavia, sono quelli secondo cui, essendo alta e magra, non avrei il diritto di rappresentare le donne della mia età, in quanto non ho il tipico aspetto di una di loro.

paulina porizkova 6

Non sto cercando di rappresentare tutte le donne della mia età. Come potrei? Come potrebbe chiunque? Non siamo tutte diverse e non è forse in questo che risiede la nostra bellezza? Nella nostra unicità?”. […]

paulina porizkova 5 paulina porizkova 3 paulina porizkova 17 paulina porizkova 2 paulina porizkova 16 paulina porizkova 18 paulina porizkova 20 paulina porizkova 15 paulina porizkova 13 paulina porizkova 14 Paulina Porizkova 5 Paulina Porizkova Paulina Porizkova 4 Paulina Porizkova paulina porizkova 10 paulina porizkova 1 Paulina Porizkova paulina porizkova 11 Paulina Porizkova paulina porizkova 4 Paulina Porizkova paulina porizkova 12 paulina porizkova 7