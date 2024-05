LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA TUMEFATTA? QUESTA BONONA È CADUTA GIÙ DALLE SCALE MENTRE SI TROVAVA ALL’ESTERO E HA RISCHIATO GROSSO: “ERA UNA CADUTA MORTALE, SE NON AVESSI AVUTO LO ZAINO MI SAREI FATTA PIÙ MALE”. LE TOCCHERÀ CURARSI LE FERITE DA SOLA VISTO CHE HA PIÙ VOLTE RIBADITO DI ESSERE SINGLE. POCO TEMPO FA È FINITA NEL MIRINO DI “FURBIZIO” CORONA CHE HA RIVELATO CHE “GUADAGNA 15MILA EURO AL MESE PUR NON AVENDO ALCUNA DOTE ECCELSA E…”

Pensando a Pechino Express, la coppia Italia- Argentina riporta subito la mente a un momento preciso: l'accoglienza di una famiglia in Vietnam, durante una notte in cui erano alla ricerca di un posto in cui dormire. Per Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal, in passato ex concorrenti rispettivamente del Grande Fratello Vip e dell'Isola dei Famosi, il viaggio lungo La Rotta del Dragone si sta rivelando pieno di emozioni e sorprese.

Non è mancata poi qualche lite, come quella con la coppia de Le Ballerine (Maddalena Svevi e Meghan Ria) e nemmeno un piccolo infortunio, come ha raccontato Fiordelisi: "A inizio tappa ci siamo messe a correre e sono caduta per le scale. Era una caduta mortale, se non avessi avuto lo zaino mi sarei fatta più male".

Fanpage.it ha sbriciato nel telefono della coppia Italia- Argentina, scoprendo qualche piccolo segreto sul loro Pechino Express (in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su Now) e non solo. L'ultimo messaggio vocale ricevuto? "È di Helena Prestes, è un'amica", racconta Estefania. E quello mandato? "Alla mia migliore amica, per una serata di Risiko e sushi insieme", dice invece Antonella, sorpresa che il tempo di utilizzo del suo cellulare sia superiore a quello di Tommaso Zorzi, che si è raccontato nello stesso format.

"Grazie a Pechino abbiamo avuto modo di conoscerci, siamo state insieme 24ore su 24", ha raccontato Antonella a proposito del rapporto con Estefania, diventato sempre più stretto. "Ci conoscevamo, ma non eravamo proprio amiche", ha spiegato la modella argentina. Durante il loro viaggio, hanno avuto la fortuna di trovare fin da subito il loro equilibro, un pò come gli avversari Fabio ed Eleonora Caressa, come ha spiegato Antonella: "Siamo state fortunate, ci siamo trovate fin da subito e non abbiamo praticamente mai litigato. A volte lei mi ha trattenuta dal dire e fare certe cose, dovrei imparare a stare più zitta". "Lei è la più fumantina, io sono più zen", ha fatto eco Estefania.

