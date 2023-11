LA RICONOSCETE DAL COSTUME IN STILE BAYWATCH? – PURTROPPO PER LEI, LA SIGNORA NELLA FOTO NON HA LE PROCACI FORME DI PAMELA ANDERSON: È UNA 40ENNE RAMPANTE CHE FINO A QUALCHE TEMPO FA AVEVA MOLTISSIMO POTERE, IN VIRTÙ DI UNA PARENTELA “IMPORTANTE”. ORA PREFERISCE UN BASSO PROFILO: È STATA BECCATA NELLA SUA NUOVA VILLA INSIEME AL MARITO E ALCUNI AMICI. COME MAI LEI ERA L’UNICA IN COSTUME? SOLO ESIBIZIONISMO?

Traduzione dell’articolo di Miriam Kuepper per https://www.dailymail.co.uk/

ivanka trump in costume a indian creek 8

Ivanka Trump si è goduta il mite clima autunnale della Florida indossando un costume da bagno rosso in stile Baywatch domenica, mentre ospitava gli amici nella sua villa appena ristrutturata a Indian Creek.

La figlia dell’ex presidente usa ha abbinato il suo costume intero a un pareo verde e bianco a motivi geometrici, che portava avvolto in vita. Ivanka, 42 anni, è stata vista a piedi nudi e sorridente mentre, insieme al il marito Jared Kushner, 42 anni, chiacchierava con alcuni amici sul molo che si affaccia sulla baia di Biscayne.

Lo stesso giorno, la biondissima “ex first daughter” ha rivelato su Instagram che la sua famiglia ha adottato un nuovo cane. I lunghi capelli biondi della madre di tre figli erano tirati indietro in una coda di cavallo bassa e lei ha completato il suo look con un paio di occhiali da sole scuri.

Ivanka e Jared sono stati raggiunti da un'altra coppia, ma lei sembrava essere l'unica a indossare un costume da bagno. La donna con cui stava parlando indossava una camicia a bottoni e pantaloni giallo pallido, mentre l'uomo accanto a lei indossava una polo marrone, pantaloncini kaki e un cappellino da baseball.

jared kushner e ivanka trump indian creek

Jared ha abbinato una maglietta bianca e pantaloncini scuri, ma tutti e tre erano scalzi come Ivanka. C'erano anche una dozzina di bambini che si aggiravano sul molo e si sedevano sulla barca in acqua. I tre figli di Ivanka e Jared, Arabella, 12 anni, Joseph, 10 anni, e Theodore, 7 anni, facevano presumibilmente parte del gruppo, che andava dai bambini piccoli ai ragazzini. Ivanka è apparsa spensierata e rilassata quasi due settimane dopo essere comparsa in tribunale per testimoniare nella causa per frode civile del padre Donald Trump.

