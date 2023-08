LA RICONOSCETE DAL DÉCOLLETÉ ABBONDANTE, DALLA MANO CURATA O DAL PIEDINO SMALTATO DI ROSSO? – HA PASSATO UN’ESTATE DI FUOCO TRA BALEARI E TURCHIA, MA SENZA “RITORNO DI FIAMMA”. NEGLI ULTIMI MESI SI È MOLTO PARLATO DI LEI PER ALCUNI FLIRT MAI CONFERMATI (NÉ SMENTITI) – PER ADESSO I SUOI FAN SI DEVONO ACCONTENTARE DI AMMIRARE LE SUE TURGIDE CHIAPPE SU INSTAGRAM. PER RIVEDERLA AL LAVORO DOVRANNO ASPETTARE SETTEMBRE…

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

Alessia Marcuzzi seduce i follower con i suoi scatti social dalla vacanza in Turchia. Bellissima e in bikini si mette in posa, sfoggiando il fisico tonico e asciutto. In barca si gode la tintarella e regala ai fan pose ammiccanti e ammaliatrici, ma racconta anche i momenti di divertimento con i figli Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti e un gruppetto di amiche. [...]

Negli scatti di Alessia Marcuzzi non compare Paolo Calabresi Marconi, l'ex marito con cui pareva stesse vivendo un ritorno di fiamma. La coppia aveva annunciato la separazione la scorsa estate, ma a luglio erano stati avvistati affiatati e complici a Formentera. Nelle foto dalla Turchia di lui non c'è traccia: perché quello alle Baleari era solo un incontro tra ex, perché la conduttrice è stata brava a non inquadrarlo, o perché il fuoco che sembrava essersi riacceso si è già spento? [...]

Durante questa estate Alessia Marcuzzi non si è fatta mancare vacanze bellissime e spensierate, senza perdere il sorriso nemmeno quando è stata vittima di un piccolo incidente sulle rocce. Con scatti da sex bomb ha raccontato quella a Formentera, ma la conduttrice ha fatto tappa anche a Londra prima di partire per la Turchia per un pieno di relax prima di ripartire con gli impegni in tv.

