LA RICONOSCETE DAL DÉCOLLETÉ GRAFFIANTE? – È FAMOSA IN QUANTO EX “FIDANZATA DI”. DA QUANDO SI È LASCIATA, NESSUNO LA CALCOLA E LEI, PER USCIRE DAL CONO D’OMBRA, MOSTRA IN CONTINUAZIONE LE SUE GRAZIE SUI SOCIAL. PER HALLOWEEN SI È VESTITA DA CATWOMAN, INFILANDOSI IN UNA TUTINA DI LATEX CHE METTEVA IN RISALTO LE SUE GENEROSE FORME. POI, QUESTA MATTINA, L’AMARO RISVEGLIO: “HO PRESO L’INFLUENZA…” - DI CHI STIAMO PARLANDO?

Estratto da www.leggo.it

giorgia soleri vestita da catwoman per halloween 4

Giorgia Soleri ha festeggiato Halloween insieme ai suoi amici e ha condiviso sui suoi profili social il suo travestimento che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sguardo sexy e tutina lucida attillata, frusta e la maschera iconica di Catwoman: tutto pronto per interpretare lei, Selina Kyle, meglio conosciuta come Catwoman. […]

Giorgia Soleri ha condiviso con i suoi fan il suo costume di Halloween e i commenti sono stati immediati: «Bellissima, meglio di Michelle Pfeiffer». La tutina nera mette in mostra il décolleté e le forme sexy dell'attivista, ex concorrente di Pechino Express.

[…] Dopo una serata trascorsa in compagnia, tra musica e tanto divertimento, il risveglio la mattina non è proprio dei più piacevoli, soprattutto per Giorgia che questa mattina, quando ha aperto gli occhi, non si è sentita al meglio. «Doveva succedere anche a me, ho preso l'influenza», ha detto Giorgia Soleri sulle sue storie Instagram, con voce debole e stanca e il naso attappato, tipico di chi non sta per niente bene.

giorgia soleri vestita da catwoman per halloween 1 giorgia soleri vestita da catwoman per halloween 3 giorgia soleri vestita da catwoman per halloween 5 giorgia soleri vestita da catwoman per halloween 2