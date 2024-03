LA RICONOSCETE DALLA FACCIA DEL GODIMENTO, DALLO STACCO DI COSCIA O DALLA PROFONDA SCOLLATURA? QUESTA BOMBASTICA 58ENNE È STATA FILMATA SUL SET MENTRE SLINGUAZZAVA UNA GIOVANE ATTRICE IN UNA SCENA LESBO DI UN THRILLER EROTICO – DIETRO LA TELECAMERA, C’ERA SUO FIGLIO 21ENNE CHE HA RIPRESO LA MADRE A COSCE APERTE MENTRE VENIVA… - VIDEO

liz hurley 7

Sensuale, hot e bellissima, Elizabeth Hurley è una delle protagoniste del thriller erotico scritto e diretto dal figlio Damian, 21 anni, alla sua prima regia.

Il film, dal titolo "Strictly Confidential", uscirà il 5 aprile in America e online è arrivato il trailer, che mostra alcune scene a luci rosse con l'attrice e modella inglese, alle soglie dei 60 anni, nel ruolo di una spietata seduttrice.

Nel trailer infatti Liz, che interpreta Lily, viene sedotta dalla giovane attrice Pear Chiravara, nei panni di Natasha. Dopo che la donna le ha offerto da bere comincia a baciarla, prima sul petto e poi in bocca in alcune sequenze ad alto tasso di erotismo.

liz hurley e il figlio damian 1

Guardare i propri genitori in scene hot può essere spesso molto imbarazzante per un figlio. Ma non è certo il caso di Damian Hurley. Il giovane ha già fotografato la madre in bikini succinti in molte occasioni e con lei ha da sempre un rapporto molto intimo e speciale. Chi è Damian Hurley

[…] Alla fine delle riprese di "Strictly Confidential" Damian ha scritto su Instagram ringraziando tutti gli attori ma soprattutto sua madre: "Durante la realizzazione del mio primo cortometraggio nel 2010 (quando avevo 8 anni) mi aveva promesso che sarebbe stata nel mio primo lungometraggio; fedele alla sua parola, nel momento in cui questo film ha avuto il via libera, la mamma ha mollato tutto ed è corsa nei bellissimi Caraibi per aiutare. Lavorare insieme è stato un sogno".

