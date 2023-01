LA RICONOSCETE? HA DECISO DI VOLTARE PAGINA E HA COMINCIATO DAL COLORE DEI CAPELLI. MA IL PASSATO LA PERSEGUITA E L’ETERNA SOAP OPERA CON L’EX MARITO VA AVANTI CON NUOVI DETTAGLI: SE PER MESI È PASSATA PER CORNUTA, ORA, PARE CHE ANCHE LEI SI SIA DATA DA FARE – NEL FRATTEMPO CONTINUA CON IL SUO SPORT PREFERITO: FAR ARRAPARE I PIPPAROLI SBATTENDOGLI LE TETTE IN FACCIA…

Estratto dell'articolo di Novella Toloni per www.ilgiornale.it

wanda nara

l'ultima indiscrezione circolata, sulla presunta tresca tra Wanda e il calciatore Keita Balde, sta complicando ulteriormente la situazione. Mauro ha fatto emergere la notizia del tradimento, la moglie di Balde nega con forza ma in tutto questo Wanda e Keita rimangono in silenzio.

[…] Mauro Icardi è tornato sui social per parlare apertamente della storiaccia. Accusato dal giornalista spagnolo di avere inventato la storia del tradimento per vendicarsi di Wanda, che lo ha lasciato, l'attaccante argentino si è giustificato, confermando che la storia tra l'ex moglie e Keita Balde sarebbe vera. "Ho solo avvertito una povera cornuta cosciente che suo marito non ha smesso di scrivere a mia moglie (non siamo divorziati) da un po'.

WANDA NARA VANITY 5

Ho i messaggi, le foto e tutto quello che gli ha inviato attraverso i messaggi privati di Instagram perché me li ha mandati mia moglie", ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram, rivolgendosi direttamente a Jordi Martin (colui che ha fatto lo scoop), che gli dava del bugiardo. Ma perché Wanda gli avrebbe girato foto e messaggi? "Per farlo ingelosire e vendicarsi per la storia con La China", ha ipotizzato Jordi.

[…] la moglie del calciatore senegalese ha rilasciato una dichiarazione ufficiale al giornalista spagnolo Jordi Martin. L'audio è stato trasmesso in diretta durante l'ultima puntata del programma televisivo "Intrusos" e nella telefonata Simona prende le distanze da tutto: "Io e Keita non viviamo di gossip e non mettiamo la nostra vita su Instagram come fanno altri.

wanda nara 9

Siamo una coppia riservata". Poi la modella ha raccontato come ha saputo del presunto tradimento: "Mauro mi ha contattato, dicendomi che mio marito ha invitato sua moglie Wanda, ma è falso. Perché lui è a Dubai con i suoi genitori e sta concentrato con la squadra. Io sto andando a Dubai per passare qualche giorno tutti insieme con i bimbi".

[…] Dietro a tutto ci sarebbe un ricatto, ha lasciato intendere il giornalista. E ora non rimane che attendere gli sviluppi.

