LA RICONOSCETE? HA RISOLTO PIÙ CASI LEI SUL PICCOLO SCHERMO DI CHIUNQUE ALTRO ED ERA MOLTO PIÙ PERSPICACE DI SCERIFFI E POLIZIOTTI CHE BANALMENTE SCEGLIEVANO LA STRADA PIÙ SEMPLICE: OGGI È UN’ARZILLA NONNETTA CHE SI DIVIDE TRA CALIFORNIA E IRLANDA E A OTTOBRE COMPIRÀ 95 ANNI – DA POCO È STATA FOTOGRAFATA A MALIBU MENTRE SI GODE UN PRANZO FRUGALE ALL’APERTO, MA DI NORMA È…

Cristiano Vitali per "www.iodonna.it"

angela lansbury 15

Oliva de Havilland, Ennio Morricone, Franca Valeri. Tutti morti nell’estate più sgangherata e surreale – per ora – di questo secolo. Gli si voleva un gran bene ma non erano certo dei ragazzini. Nemmeno Dame Angela Lansbury è una teenager, il prossimo 16 ottobre farà 95 anni.

angela lansbury 5

Rimane tuttavia in formissima. La prova ce l’ha fornita Enzo Battarra, marito di sua figlia Deirdre Angela Shaw, con una foto dell’attrice altrimenti riservatissima postata poi sui canali social di un account fan. Sommarie le informazioni: Agosto 2020, a Malibu. Dove vive, alternando California e una fattoria in Irlanda.

angela lansbury 8

Ovvio, l’immagine di Angela seduta all’esterno di un diner, occhiali da sole, sorridente e con la mascherina abbassata perché nel bel mezzo di un pranzo, ha fatto (come si dice) impazzire la rete. Quella parte che la conosce solo per essere La Signora in giallo; e l’altra più cinefila, per cui è contemporaneamente Jessica Fletcher e l’apprendista stregona di Pomi d’Ottone e Manici di Scopa (1971); la sorella di Elizabeth Taylor in Gran Premio (1944) e 70 anni dopo nel cast del remake di Mary Poppins (2018).

angela lansbury 9

Rivedere una delle ultime grandi star del cinema e della televisione, dimessa ma pimpante e con quell’accessorio di prevenzione che chissà per quanto ancora ci farà compagnia, è molto meglio di ogni campagna #andratuttobene. Del resto ogni notizia, apparizione cinematografica – la prossima sarà nel film in pre-produzione The Adventures of Buddy Thunder –, gadget come Jessica Fletcher versione Funko Pop, fa scoppiare l’entusiasmo; come se Angela fosse la nonna di tutti.

angela lansbury 21

E l’ironia. Da chi invita a proteggerla a ogni costo, a quelli preoccupati che siccome dove c’è la “detective” di Cabot Cove spunta un cadavere, chiedono si controlli subito lo chef del locale.

