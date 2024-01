LA RICONOSCETE DALLE MAMMELLONE LEOPARDATE? - LA BOMBASTICA SCIO'-GIRL HA RACCONTATO DEL SUO PRIMO INCONTRO CON L'ATTUALE MARITO, QUANDO LEI ERA SPOSATA CON UN ALTRO E LUI ERA UN AITANTE "LATRIN LOVER" SEMPRE A CACCIA: "AVEVA 4 CELLULARI PERCHÉ DIVIDEVA LE DONNE PER CONTINENTI, ERAVAMO AMICI MA IO AVEVO GIÀ INIZIATO AD ESSERE OPERATIVA, UNA VOLTA L'HO INVITATO SU UNA BARCA E…" - VIDEO

Estrattto da www.golssip.it

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è nata da un'amicizia. I due si sono conosciuti quando l'argentina era ancora sposata con MaxiLopez. Ospite del programma della sorella Zaira, Wanda ha raccontato un aneddoto molto divertente: "Eravamo molto amici, ma c'era una specie di vibrazione nell'aria, […]. Mi disse che aveva quattro cellulari perché divideva le donne per continenti, era pazzesco".

"Eravamo amici ma io avevo già iniziato ad essere operativa, una volta l'ho invitato su una barca: […] C'era anche il mio ex marito (Maxi López) e proprio in quell'occasione è stata scattata la famosa foto in cui siamo insieme. A un certo punto Mauro mi ha lasciato il suo telefono ed è andato a prendere un altoparlante. […] l'ho buttato in acqua. Verso le 18 ha iniziato a sollevare tutte le stuoie della barca e a cercare il telefono. Anch'io lo stavo cercando, più di chiunque altro. Ma il telefono era scomparso", ha rivelato ridendo Wanda Nara.

