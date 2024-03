LO RICONOSCETE? NON È IL FIGLIO DI GHEDDAFI NÉ UN EX CALCIATORE DELLA ROMA CHE SI È INQUARTATO A FURIA DI SUPPLÌ – QUALCHE ANNO FA SALI' AGLI ONORI DELLE CRONACHE PER UNA BRUTTA VICENDA. FINI' A FARE SERATE IN DISCOTECA E COLLABORO' CON "FURBIZIO" CORONA (E PURE CON LELE MORA). DI CHI STIAMO PARLANDO?

STRAGE ERBA, AZOUZ MARZOUK: "NON È ANCORA STATA FATTA GIUSTIZIA"

"Non è ancora stata fatta giustizia" per Azouz Marzouk che nella strage di Erba ha perso la moglie Raffaella Castagna e il loro bambino Youssef. A Brescia nel giorno che apre la revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati 17 anni fa in via definitiva all'ergastolo per aver ucciso Raffaella Castagna, il figlio, Paola Galli e Valeria Cherubini, il 43enne parla ai microfoni di "Mattino Cinque News" e ribadisce quanto già dichiarato in passato: "Per me sono innocenti".

Ai cronisti che gli chiedono se è "emozionato" Marzouk risponde: "Sì, stiamo ottenendo una rivincita". "La pista della droga? Questa pista mi ha creato tanti problemi - considera Marzouk - visto che mi sto trasferendo anche qui in Italia e anche per trovare lavoro. Tutti hanno detto che casa mia (quella in cui si è svolta la strage ndr) è stata luogo di spaccio", conclude. […]

Dalla cronaca nera alla cronaca rosa il passo è stato breve per Azouz Marzouk, il giovane tunisino che ha perso la moglie Raffaella Castagna e il figlio Youssef nella strage di Erba dell'11 dicembre scorso. Insieme all'agente delle vallette, Lele Mora, già protagonista di Vallettopoli, sarà superospite di una discoteca nel Comasco.

Marzouk fu ingiustamente sospettato nelle prime ore dopo il massacro (quattro le vittime e un ferito grave), commesso invece da una coppia di vicini di casa, che confessarono circa un mese dopo. Il tunisino divenne subito un protagonista delle cronache, fu preso d'assalto dalle tv, corteggiato da diverse trasmissioni e anche dall'agenzia di Fabrizio Corona.

La notizia della serata nella discoteca Coconut, annunciata da manifesti nella zona di Eupilio, è riportata oggi dal quotidiano La Provincia di Como. Eupilio si trova tra l'altro proprio vicino a Erba."Sono amico di Lele Mora, me lo ha presentato Fabrizio Corona quando siamo tornati dai funerali dei miei cari in Tunisia", ha detto Marzouk al quotidiano locale. "Da allora, prima dell'arresto di Fabrizio (ora ai domiciliari, ndr.), ci siamo visti in più di un'occasione a Milano e ora siamo stati invitati in questo locale a Eupilio".

Questa dovrebbe essere una classica serata mondana in discoteca, con la presenza di qualche personaggio della 'scuderia' di Lele Mora. Il locale già nel passato aveva ospitato personaggi noti dello spettacolo e della tv, ma solo tramite Marzouk è riuscito a contattare Mora. Azouz è entrato a sua volta in contatto con l'ambiente attraverso Fabrizio Corona, conosciuto in Tunisia ai funerali di Raffaella e Youssef. In quei giorni si parlò anche di un'esclusiva fotografica della veglia funebre a Zaghouan concessa all'agenzia Corona's (gli interessati poi smentirono), il che provocò una decisa reazione e una diffida da parte del padre di Raffaella Castagna.

"Fra me e Fabrizio e' nata un'amicizia vera e profonda - ha detto ancora Marzouk -. In questi mesi in cui è stato in carcere gli ho scritto per fargli sentire il mio supporto psicologico. Adesso non posso incontrarlo, ma ci siamo comunque sentiti per telefono, l'ho trovato determinato e forte".

