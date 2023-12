LO RICONOSCETE DAL PETTO GLABRO? E’ NATO A PARIGI E HA PASSATO L’INFANZIA IN BELGIO - DEL SUO NATALE DA BAMBINO HA RIVELATO: “HO SCOPERTO A 8 ANNI CHE BABBO NATALE NON ESISTEVA. E MIO PADRE MI REGALO’ UN TRENINO” - SI FAVOLEGGIA SULLA SUA GENEROSA "DOTAZIONE" ED E' DIVENTATO IL SOGNO EROTICO DELLE TELE-MORENTI DEL CETO MEDIO RIFLESSIVO, SPOSTANDOSI IN TUTTO IL MONDO, DAL MANZANARRE AL RENO - CHI E’?

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

ulisse by alberto angela 8

Dalla Tour Eiffel agli Champs-Élysées alle stradine nel quartiere di Saint Germain des Prés alla magia di Versailles: Alberto Angela guida la 2 Cavalli e le luci di Parigi illuminano sfondi da cartolina. «È un regalo che ci siamo fatti e che facciamo agli spettatori, quello di scoprire la città di notte: senza traffico e senza le code davanti ai musei» racconta il divulgatore, protagonista della tv delle feste.

Torna la sera di Natale su Rai 1 alle 21.25 con Stanotte a... (con Giancarlo Giannini nei panni del commissario Maigret che svela i segreti della città, Mika, Gianluigi Donnarumma, Lola Ponce che fa rivivere il musical di Cocciante, Notre-Dame de Paris ) […]

ALBERTO E PIERO ANGELA

[…] «Sono nato a Parigi ma siamo andati via quando ero piccolissimo, non ricordo niente. Poi siamo stati quattro anni in Belgio. La prima parte della mia infanzia è stata in bianco e nero: non c’era mai il sole».

[…] Suo padre rispettava le tradizioni?

«Era il classico Natale, sì. Fino ai 5, 6 anni era incantato, intorno agli 8, credo, scoprii che Babbo Natale non esisteva. Però era tutto in sintonia, abitando al nord: con la neve, le slitte, quello classico da cartolina. Alcune volte tornavamo in Italia dai nonni.

Ho avuto la fortuna di viverlo con l’emozione e poi quando ero piccolo non c’era tutto questo consumismo, non c’erano Internet e Amazon».

piero angela con il figlio alberto

[…] Suo padre Piero regalava microscopi, libri?

(Ride). «No, il trenino. La cosa più brutta è vedere al mercatino quello che ricevevi da bambino avvolto nella bambagia, perché è diventato un pezzo di modernariato. […]».

Ha provato la sensazione di essere diventato vecchio?

«Non siamo noi che cambiamo, ma il mondo intorno a noi. Uno non invecchia mai. Consiglio di avere gli stessi occhi sognanti, per non perdere l’incanto natalizio».

MEME SU ALBERTO ANGELA 1

[…] La televisione vive un momento complesso, ognuno si fa il proprio palinsesto: che tipo di spettatore è?

«Il modo in cui vedo la televisione è lo stesso: voglio imparare e ho bisogno dello svago. Non inseguo programmi che mettono ansia o film che spingono al pessimismo. Cerco una televisione che mi insegni il modo di affrontare il presente e il futuro, il modo di relazionarmi al mondo intorno a noi che cambia rapidamente».

MEME SU ALBERTO ANGELA 3 alberto angela alberto angela roberto giacobbo meme su alberto angela 2 alberto angela alberto angela. alberto angela meme su alberto angela beyonce' e alberto angela, ironia social 5 tapiro alberto angela alberto angela dal gruppo angelers 19 ALBERTO ANGELA alberto angela ALBERTO ANGELA MEME SU ALBERTO ANGELA 2