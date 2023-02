LA RICONOSCETE? PER I PIPPAROLI INCALLITI QUESTA BOMBASTICA CREATURA NON HA PIÙ SEGRETI. DA POCO AVEVA UFFICIALIZZATO UNA NUOVA RELAZIONE CON UNA FOTO CON IL NUOVO RAGAZZO POST COITO. MA È BASTATO LO SCATTO A ROMPERE L’INCANTO: LEI HA PUBBLICATO UN VIDEO DA SOLA IN CUI SI CHIEDE "COSA FARE QUANDO FINISCE UNA STORIA". LA RISPOSTA? FACILE. INIZIARNE UNA NUOVA… VIDEO

Estratto dell'articolo di Albachiara Re per www.vanityfair.it

emily ratajkowski 3

Da quando Emily Ratajkowski è comparsa nelle nostre vite - ricordate il video di Blurred Lines di Robin Thicke? - la domanda che ci perseguita è: ma come si pronuncia il suo cognome? Ognuno di noi ha la sua versione, quella che ci riesce meno difficile, e per qualche tempo, soprattutto sui social, era stato abbreviato in ctrl + v. Per fortuna, la modella ha deciso di venirci incontro e di spiegare come dovremmo rivolgerci a lei in maniera corretta.

In un TikTok pubblicato da Tory Burch, durante il backstage di una sfilata, Emily spiega che l'origine del suo cognome è dell'Est Europa, la Polonia nella specifico, e che la pronuncia corretta dovrebbe essere: «Rat-ah-cov-skah». Un po' uno scioglilingua, ma se ci alleniamo a ripeterlo più volte possiamo farcela.

emily ratajkowski 2

In un secondo video, però, ha tenuto ad aggiungere che è ammissibile anche un altro modo: «Ra-tah-cow-ski», in linea con la pronuncia americana e molto più vicino a quello che siamo abituati ad ascoltare di solito. Nonostante le sue origini, ha sempre vissuto negli Stati Uniti, quindi la pronuncia del suo cognome si è trasformata negli anni per essere più in linea con persone anglofone.

emily ratajkowski 1 emily ratajkowski ed eric andre 14 emily ratajkowski ed eric andre 10 emily ratajkowski emily ratajkowski 1 emily ratajkowski alle isole cayman emily ratajkowski 2 emily ratajkowski 4 emily ratajkowski 3 emily ratajkowski 2 emily ratajkowski 2 emily ratajkowski 1 emily ratakojkowski 2 emily ratajkowski 3 emily ratajkowski emily ratajkowski 1 il culo di emliy ratajkowski emily ratajkowski 4 emily ratajkowski 5 emily ratajkowski emily ratajkowski alle isole cayman emily ratajkowski 4