LA RICONOSCETE? DA QUANDO È DIMAGRITA NON PERDE OCCASIONE PER MOSTRARE IL SUO FISICO DA URLO E LE BOCCE ESAGERATE – ARCHIVIATO IL MATRIMONIO CON UNO SVALVOLATO E LA RELAZIONE CON UN TOY BOY, ORA SI GODE LE SUE GIORNATE DA SINGLE ED È STATA AVVISTATA A CENA IN UN RISTORANTE DI MIAMI CON LA SORELLA ASSIEME ANCHE A SERENA WILLIAMS…

kim kardashian 2

Kim Kardashian e Khloe Kardashian ieri sera erano a cena al ristorante Gekko di Miami assieme a Serena Williams, Jonathan Cheban e David Grutman. Dopo cena, il gruppo di amici si è recato ad un party a casa di Karlie Kloss. Per l’occasione mondana, Kim ha indossato un sottile top in pelle nera abbinato ad un paio di pantaloni da motocross baggy, in blu, bianco e grigio riflettente.

kim kardashian 1

Kim ha completato l’outfit con un paio di stivali cuissardes in pelle nera. Khloe ha optato invece per una catsuit nera con zip centrale e scollo all’americana, aderente e sexy, e ha arricchito il look con una pochette a forma di emoji dell’alieno firmata Judith Leiber. Le due socialite hanno indossato dei grandi occhiali da sole neri, mentre arrivavano e lasciavano il ristorante. Una scelta non così misteriosa, perché le due sorelle sono riconoscibili ovunque!

